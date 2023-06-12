【分分制勝】打吡戰駒 陸續上位

今屆打吡大賽的參戰馬，不少往後繼續進步，當日屈居季席的「永遠美麗」，再出3仗累積2冠1亞，最近輕取G3獅子山錦標之後，評分扳上112分，較諸打吡冠軍「遨遊氣泡」108分還要高；至於打吡第6、7名的「直線力山」及「知足常樂」，早前於G3皇太后紀念盃串Q，其後「直線力山」更進軍G1遮打盃，結果拚入殿軍，現已升至107分，由此可見，今年4歲陣營整體實力甚強。

第9場二班1650米，「安遇」今屆打吡大賽跑第9名，惟只落後頭馬「遨遊氣泡」3個多馬位，演出不俗，因此再出回師二班賽，立即變回主角，結果於谷草一哩擊敗兩匹熱門「幸福至上」及「觔斗雲」，梁家俊初接手策騎，馬兒仍能發揮出高水準，足證這匹4歲馬正不斷進步。

「安遇」4月12日贏完二班谷草一哩，一直去到周三晚才有同班同程賽事上演，抖足兩個月再跑，休戰時間較以往長，但難得操練保持積極，兩度試閘均交出好走勢，尤其是埋門出試1700米谷閘一課，以4個多馬位彈甩輕勝，該課所造時間1分46秒49，更是今季同程谷閘中最快，確有愈贏愈勁之勢。今仗二班一哩賽，可快之馬不多，「安遇」排10檔有望攝入二疊進推，一如上場贏馬時的形勢，末段鬥變速能力，亦是牠最拿手本領，大有機會完成本季第4捷。

■明治朗