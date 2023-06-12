【賽馬以外】點解歐洲練馬師全敗走？

筆者最近睇番90年代尾啲賽馬年鑑，發現嗰時嘅練馬師陣容都唔係太多歐洲練馬師，只係得法國嘅賓康同埋英國嘅岳敦，呢兩位都係非常出色嘅倉主，其後到咗筆者入行，就有胡森、孫達志同埋後期少少加入嘅高伯新，或者佢哋幾位嘅成績唔算太突出，但孫達志話晒訓練過一哩王「好爸爸」，高伯新更有「事事為王」、「大運財」、「大印銀紙」呢幾匹可以揚威一級賽嘅佳駟，近年亦有短途好手「福逸」，最終又點估到佢哋會逐一敗走，胡森、孫達志就因為收咗3封警告信，而高伯新早前公布冇申請下季牌照，因此下季如無意外就無歐洲練馬師喺香港。

對於練馬師嚟自邊個地區，筆者無咩意見，只要有料就得，理得佢係邊個國家嘅人，如果月球有練馬師好犀利，亦唔介意佢來港開倉。不過，香港一向標榜自己係國際大都會，馬會亦覺得能夠吸引唔同地區嘅人，因此冇咗歐洲練馬師，佢哋都想喺歐洲搵人補充，可惜從近年發牌嘅外籍倉主所見，就有玩咗兩年就放棄嘅麥菲文嚟自澳洲，今季開倉嘅黎昭昇之前以新西蘭為基地，下季獲發牌嘅廖康銘亦係澳洲人，因此近年唯一獲發牌嘅非澳紐洋倉，應該係在港策騎多年嘅南非好手韋達。

關於啲歐洲練馬師，筆者曾經聽過一個笑話，應該都係好多年前，就話有馬主問一位歐洲倉主，點解唔餵啲馬食牛扒，可能會跑快啲呢？當然，筆者相信呢啲比較無知嘅情況，依家唔會再出現，但事實就係，歐洲練馬師來港唔係贏唔到大賽，但如果計頭馬數目，的確唔多，孫達志、胡森後期有幾差唔駛講，就算係高伯新，佢來港開倉咁耐，都無試過一季贏多過40場，近年只得十幾廿場，今季暫時得9W，既然睇唔到有咩辦法可以扭轉局面，倒不如早啲走。話晒孫達志最近都可以贏到一級賽法國二千堅尼，證明喺香港唔得遮，唔代表喺歐洲唔掂嘛。

老實講，如果問筆者點解歐洲練馬師全敗走？ 真係唔識點答。反而依家冇乜人肯嚟就容易理解，無可否認，香港賽事模式係近澳洲，單睇馬會啲受薪董事同埋高層就知，賽事以短途為主，訓練馬匹嘅方式差唔多，試閘則是主要提升馬匹狀態嘅方法，加上大部分都係澳紐馬，因此要一位英、愛或者法國練馬師放棄一直以嚟嘅練馬方式、思維，毅然來港開倉，真係唔容易，亦未必肯挑戰呢個挑戰。況且馬會嘅標準係，想請啲有名氣同埋有成績證明嘅倉主，但如果喺歐洲已經闖出一片天，點解要嚟來港。至於肯嚟香港嘅，馬會就可能覺得未夠班，面對呢啲兩難，自然愈嚟愈難搵。至於來港後卻失敗，講真，高伯新、孫達志甚至之前嘅岳敦，全部都識贏大賽，卻一直有養馬不足、支持唔夠呢啲問題，點解會咁？呢個問題先值得深思。

■山無陵