【機會又嚟喇】馬會即日起招募賽事見習學員

為了向青少年提供投身賽馬業的機會，以及推動多元發展，香港賽馬會賽馬人才培訓中心旗下的見習騎師學校，由即日起至7月29日（星期六）招募新一屆「賽事見習學員」，培育本地賽馬人才。賽事見習學員畢業後出路廣泛，除了有機會成為見習騎師外，也可以擔任策騎員、獸醫事務技術員，以及釘甲匠等職責，在不同崗位上盡展所長。

投考賽事見習學員必須年滿15歲並已完成中三或以上課程，毋須具備策騎經驗。學員的身高沒有限制，體重的參考指標為見習騎師105磅，策騎員則約125磅。性格積極進取，做事專注及勤奮，以及熱愛體育運動者優先。

見習騎師學校推行雙軌教育制度，學校一方面向賽事見習學員教授綜合的知識，同時會安排他們接受在職培訓與學習。學員將修讀騎術理論與訓練、馬匹料理、馬房管理、英文、運動科學、音樂、資訊科技，以及個人財務管理等。課程內容確保學員不但獲得全面教育，還能擁有不同的技能以切合不同工種的需要。

學員在完成有關課程後，將獲取等同香港學術及職業資歷評審局評核的第1級至第3級認可資歷，提升競爭力。無論學員日後希望繼續深造或拓展事業，均能有所裨益。此外，學員也有機會獲派前往海外受訓，體驗不同文化，擴闊國際視野。

賽馬人才培訓中心高級經理暨見習騎師學校校長陳念慈表示：「我們會根據學員的潛能和興趣，帶領他們向不同的方向發展，並提供專業訓練。學員學有所成後，將會具備足夠的競爭力，在不同的崗位上發揮所長。」

賽事見習學員畢業後，除了有機會成為騎師之外，也可以在賽馬行業的不同崗位盡展所長，例如策騎員、獸醫事務技術員、馬術事務助理、教練助理、釘甲匠，以及賽事見習行政助理等。助理練馬師黎志銘正是其中一個例子，他於2015年在見習騎師學校畢業後擔任策騎員，4年間晉升為助理練馬師。

有興趣報考賽事見習學員的年輕人，可登入馬會「賽馬人才培訓中心」網站www.hkjc.com/rttc 瀏覽詳情及填寫申請表格。見習騎師學校的騎術教練將於7月及8月分批舉行策騎及體能測試，挑選具潛質的申請者安排入住體驗營，當中表現最佳的25位將獲取錄。

馬會一直致力培育本地賽馬人才，支持本港世界級賽馬運動發展。自1972年起，香港賽馬會開辦有系統的賽馬專業培訓課程已有逾50年歷史，歷屆畢業學員中，不少已成為蜚聲國際的騎師及練馬師，成就卓著，為港增光，例子包括由傳奇騎師轉為練馬師的告東尼、冠軍練馬師羅富全及姚本輝，訓練馬王「金鎗六十」的練馬師呂健威、本地前領騎師何澤堯、蔡明紹及梁家俊。