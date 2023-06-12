今次轉夜場 擔正男一喇啩！

郭富城新寵第7場「舞林密碼」，連續兩戰田草飲恨只得亞軍，城城以至方嘉柏當然心急拉頭馬，今次轉方仔「主場」跑馬地出戰1200米，戰意旺盛，誓要「一舞傾城」！

上次「舞林密碼」小休復出第2次上陣，城城同太太方媛帶埋兩位女兒入場，可謂非常大陣仗，可惜當日蔡廐高班底的「魅力寶駒」突然復勇，「舞林密碼」僅追得亞軍，城城當然失望。方嘉柏為求補中，今次索性安排此匹4歲馬改攻谷戰，博贏多少級數。至於「舞林密碼」之前試谷閘已跑近得第4名，仄準過場地性能，睇吓城城夫婦今次會不會入場兼如願拉一次頭馬了。

除了「舞林密碼」重心出擊，方仔尚有第5場「紫雲冰」出爭近4戰1W3P的谷1200米，路有專長且態況勇銳，可用來變倍。而第8場「川河首駒」則與「舞林密碼」一樣，首次過海出戰，同父馬「四季醒」及「八駿巨昇」近期均在谷草連捷，「川河首駒」轉場極有保證，值得捧場。尚有第3場久休復出的「幸運之神」配合攻勢而來，以季初兩戰1冠1亞之表現，當然要提防。第6場「加非凡」之前在黎廐屢次跑近未勝，轉投柏廐後贏過谷閘仄準才跑，看來方仔今期可衝擊「練馬師王」！