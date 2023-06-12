有排都未達標 航哥盡做喇~

華倉葉楚航今季暫時贏出17W，表面上成績不差，可惜五班頭馬多達7W，馬會現時規例五班頭馬只計兩場，即是航哥要追多6場非五班頭馬才能畢業，馬季尚有一個月就完結，時間無多，希望航哥趕得切追數，今期所派的「佳景臨門」、「紅旺」、「專一」及「電訊犇豹」必決心搶胡！

谷草夜馬向來是下游馬房搶分之地，近兩期谷戰便有苗禮德贏出「冠寶駒」及「噴火龍」，而徐雨石都有「輗多福」贏馬交代，今次睇派馬陣容，相信航哥最有機會彈起。此倉4駒上陣各有爭勝條件，第3場四班谷草1000米的「佳景臨門」，3歲仔進度來得及時，上仗第5次出賽首度上名，於同程追得季軍，尾幾步走勢極勁。本身出自美國三冠王「美式法老」，在港同父馬「知足常樂」及「同聲同氣」都有不俗表現，「佳景臨門」乘當起之勢孭輕磅再攻四班，有力出頭。

第4場四班谷草1200米的「紅旺」，7歲馬有的是班底，曾升至最高的76分，近期減到落四班60分以下，開始有反彈之力。上次跑田草1400米擺第2位跟放3段後乏力，敗績未可介懷，轉谷草縮程而來，恃級數可取得久違勝仗。

第1場「專一」雖然今次五班賽勝出也不計入畢業頭馬，但航哥應該很想幫此匹處女馬出頭交代。此駒剛戰跑泥地1200後上得第6，狀態到位，不得不防。第2場四班谷草1800米的「電訊犇豹」，上次田草1800米兜外疊蝕位後撲近只輸3個馬位，是另一匹漸見回起之馬，重返兩捷路程，小心出冷。