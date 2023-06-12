快人加快馬 希威森周三又叫胡！

希威森近6期獲9W佳績，能得到韋達全力支持是主要原因，「師徒」再次夾好季尾攜手出擊，上周谷戰有「三江飛輪」以天馬行空姿態輕勝。森仔也得到華倉支持，最近與呂健威攜手贏「金發盛世」及「瑰麗人生」，接手容廐升班「步履如風」擺前放到，今次再騎容廐「萬事有」及接手姚廐「萬事快」及丁廐「泉龍駒」等多匹機會分子，森仔又可萬事勝！

希威森受訪表示與韋達亦師亦友，獲對方指點下急速成長，6月3次賽事俱有馬贏，近6期更豪奪9W，支持度十足下頭馬陸續有來。今次第1場「勝出魅力」及第8場「大學生」與韋達再度攜手出擊，兩駒均值得吼實，其他坐駒也機會不俗，值得重視，且看森仔今次能否順利數胡？

第4場姚廐「萬事快」今季初登場首戰已由希威森策騎，連續兩仗上名未勝，之後改配潘頓及布文，能獲得兩位高手垂青之馬必屬佳品，多添2P卻始終未贏，因此帥權重新回到希威森手中。其實「萬事快」5戰4P已見演出準繩，3歲馬現時體力充沛，安排由田轉谷可賺級數，操足而來出頭在望。

第3場容廐「萬事有」上季贏過兩次谷草1000米，路程正宗，可惜有傷患底子，今季初兩戰表現失望，驗出腳傷後，由12月抖至上仗5月尾才復出跑谷草1200米，希威森初次接手得殿軍不差，熱身後繼續工夫，今次重返首本谷草1000米，續配希威森博搶前走，保持水準可勝回一仗。

第7場丁廐「泉龍駒」前速甚快，前仗泥地贏完上仗返谷草再搏，末段受擠迫下未能策騎到底，跑得第5名仍表現不俗，隔兩周操足捲土重來，馬房應有信心添食，相信森仔也會好好把握機會。