福逸遠征英國前試閘！高伯新滿意其狀態

今日(13日)沙田馬場舉行季內最後一次草閘，是日舉行8草3泥合共11組試閘。季尾比較多質新子彈出試，進度良好的話，隨時可以為各練馬師在季尾階段爭功。雖然天文台事先張揚本周會有狂風暴雨，所幸今早試閘天氣晴朗，各駒都可順利出試。

全日重頭戲之一，放在第1組1000米草閘，事關高伯新鎮倉寶「福逸」有份出試，亦是此駒前往英國前的最後一課試閘。排3檔起步的「福逸」，出閘後已跟隨領放馬後方跟跑，而此駒沿途走勢輕鬆，巴度亦無對牠作大力催策，只讓牠輕抒步頭，最後前列而回。

賽後高伯新接受訪問，表示「福逸」試閘前，一直都在非常炎熱天氣情況下進行晨課，今日巴度過檔主試，騎師完美執行指示，讓馬兒可保持走勢，「福逸」現時狀態很好。今次能帶同「福逸」參與英國皇家雅士谷賽期，都是希望為馬兒尋找更好出路，現時「福逸」狀態到位，又有莫雅執韁，此行充滿信心。

高伯新2016年曾派「大運財」角逐前身是鑽禧錦標的女王伊莉莎白二世禧年錦標，當時只以頸位見負，而練者認為，「福逸」以往曾在香港贏1400米國際一級賽女皇銀禧紀念盃，相信牠亦能應付雅士谷的長直路賽事。