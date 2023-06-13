【皇家雅士谷2023】皇家雅士谷賽期歷史悠久

雅士谷馬場，冠上「皇家」兩字，令這個賽期更添皇室色彩。事實上，喜歡賽馬的安妮女王在1711年建成雅士谷馬場，早期只限皇室使用，及後才成為公眾馬場。

2023英國皇家雅士谷賽期共5天，由6月20日揭開戰幕，屬當地傳統賽馬盛事，雲集頂級佳駟之餘，加上瑰麗皇室色彩兼糅合時尚服飾潮流，為全球馬迷帶來精彩絕倫的賽馬盛宴。

雅士谷馬場於1711年由安妮女王頒令建成，至今一直為英國皇室名下擁有。首個皇家雅士谷賽期在1768年開始舉行，至今已超過250年歷史，賽期被冠以「皇家」銜頭，歷史發展亦能體現到英國皇室與賽馬運動的深厚淵源。

1939年之前，雅士谷馬場每年只有皇家雅士谷賽期才會開放使用，凸顯這項賽事的崇高地位。此賽期流傳至今，期間沒有太大的變動，直至2002年為慶祝英女王伊利沙伯二世登基金禧紀念，才由原本的4天賽期改為5天。

2005年的皇家雅士谷賽期，為配合雅士谷馬場及看台進行翻新工程，賽事移師北部約克馬場進行，翌年雅士谷馬場裝修竣工，隨即重新開放，恢復舉行這項馬圈盛事。

隨着英女王伊利沙伯二世去年離世，金禧錦標變為鑽禧錦標再成為白金禧錦標後，今年將改名為女皇伊利沙伯二世禧年錦標作紀念，而今年會由英王查理斯三世接任，攜同皇室成員出席皇家雅士谷賽期，令這項馬圈盛事的傳統皇室色彩得以傳承下去。

雅士谷馬場一圈長約2814米，跑道呈三角形狀，直路長502米，另設有一條長約1600米的直路跑道。