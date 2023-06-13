【皇家雅士谷2023】皇家雅士谷賽期日日精彩

今年皇家雅士谷賽期5個賽馬日，合共舉行35場賽事，總獎金高達952萬英鎊，共有19場分級賽，其中8場為國際一級賽，每日皆有設定之主題賽日，精彩賽事一場接一場，令人目不暇給。

范高爾大勝11個馬位最誇

Day 1 是日戲碼非常吸引，共有3場G1上演，包括皇席錦標、女皇安妮錦標與聖詹姆士皇宮錦標。近年揭幕戰，重點已落在不斷有海外賽駒參與的皇席錦標，2012年由潘頓策騎「小橋流水」一戰功成，為港爭光；另外澳洲短途佳駟亦不時取得甜頭，先後5度奪魁，上屆便由「綠化帶」作客勝出，主隊為挽回面子，今屆必定全力以赴。

傳統上，女皇安妮錦標為首天賽事打頭陣，今屆編排不變，上年「勝千里」以王者姿態出戰，結果輕鬆勝出；然而要數最經典一定非2012年不敗馬王「范高爾」莫屬，當時以雷霆萬鈞的姿態大勝對手11個馬位。

高地之舞港英威到盡

Day 2 路程2003米的威爾斯親王錦標，與壓軸重頭戲女皇伊利沙伯二世禧年錦標睇齊，同屬整個賽期最高獎金賽事，總獎金高達100萬英鎊。這場G1是歐洲數一數二的中長途大賽，在歷屆冠軍名單中，「杜拜千禧」、「奇異光芒」、「發達蹄」、「信可成真」等均是赫赫有名的一代良駒。另外「萬千景象」（2009年）及「高地之舞」（2017年）勝出威爾斯親王錦標後，同年來港角逐國際賽，分別勝出香港盃及香港瓶，說不定今屆盟主亦會在年底來港挑戰。值得一提，「高地之舞」2015年首度征港已捧走香港瓶，返英後更上一層樓，可見香港國際賽水準之高。

英女王2013首奪金盃

Day 3 雅士谷金盃賽馬日同時定為「女士日」，入場女賓打扮得高貴優雅，把緊張刺激的賽事，帶到輕鬆的一面。這場路程3991米被譽為英國最高榮譽的大長途賽事，近年最為人津津樂道，乃雅士谷之子戴圖理夥拍「弦樂器」在2018至2020年取得3連勝，這匹氣袋在2021及2022年均有參賽，可惜只得第4及第3，未能追平「詩人作家」2006年起連贏4屆的紀錄。另外，已故英女王名下的Estimate，2013年由莫雅為其首奪雅士谷金盃，亦是這項盃賽有史以來，首次由在位君主捧盃。

英聯邦盃戴圖理2W最勁

Day 4 第4日賽事上演兩場一級賽英聯邦盃及加冕錦標，其中路程1200米的英聯邦盃於2015年才首次舉辦，雖然歷史不算悠久，但卻愈來愈受注目，過去數年已吸引不少頂級賽駒出戰，冠軍名單星光熠熠，包括「解開枷鎖」、「巴洛妙筆」、「鈴兒花」及「完備力量」等佳駟。

騎師方面，至今舉行了8屆賽事，以戴圖理最威水，先後憑「登廣告」與「鈴兒花」兩度奪標，前屆「鈴兒花」本應以短距離不敵「龍圖騰」屈居亞軍，但經研訊後被升正冠軍，雅士谷馬場果然是戴圖理的福地。

女皇伊利沙伯二世禧年錦標見證歷史

Day 5 皇家雅士谷賽期閉幕戰，總獎金高達100萬英鎊的女皇伊利沙伯二世禧年錦標成為壓軸好戲。這項錦標的命名充分見證英女王統治的黃金歲月，由最初名為科克及奧尼爾錦標（Cork and Orrery Stakes），至2002年紀念英女王登基50周年，改名金禧錦標，每隔10年逐步演變為鑽禧錦標、白金禧錦標，今年為紀念剛離世的英女王而再度易名為女皇伊利沙伯二世禧年錦標。適逢其會，今屆港隊代表「福逸」落實出戰，亦是繼2016年「大運財」於鑽禧錦標獲亞軍後，相隔7年，再有香港賽駒出戰皇家雅士谷賽期。