【皇家雅士谷2023】福逸莫雅異地重逢

皇家雅士谷賽期開放給海外馬匹參與，當然唔少得香港代表，當年的「好望角」、「小橋流水」等，相信大家仍記憶猶新，今年的「福逸」將會揭開新一章。

好望角締造歷史

歷年不乏香港佳駟遠征英國出席皇家雅士谷賽期，更寫下輝煌歷史，當中又以短途賽的成績至為突出。作為遠征的先驅者，不得不提由練馬師岳敦訓練的「好望角」，於2004年6月遠征英國，先後出戰皇席錦標及金禧錦標並分獲亞、季軍，為往後再戰英倫打下一支強心針。

翌年，「好望角」再接再厲出戰這兩場短途大賽，先於皇席錦標跑第4，事隔4日挑戰金禧錦標，結果在靳能胯下勇奪錦標，成為首匹揚威皇家雅士谷賽期的香港佳駟，締造歷史一刻。值得一提，當時雅士谷馬場進行維修工程，該年賽事移師約克馬場上演。

小橋流水華人驕傲

往後幾年，陸陸續續有練馬師包括姚本輝、告達理、約翰摩亞等派馬遠征，雖然無功而回，但無損練馬師們及馬主的信心。其後，2011年苗禮德派出馬女「金德寶」參戰，在史賓沙胯下於皇席錦標跑獲一席季軍。2012年，沈集成馬房旗下的「小橋流水」出戰皇席錦標，潘頓施展渾身解數下力拒對手，以7.4倍身份成功摘冠，成為首匹揚威雅士谷馬場的香港代表，並再次證明香港短途賽駒的實力達到世界前列，沈集成亦是首位在英國勝出的華籍練馬師，絕對是華人的驕傲。至於最近一匹參與雅士谷賽期的香港代表，乃2016年角逐鑽禧錦標的「大運財」，在蘇銘倫胯下僅負頸位屈居亞軍。

總括而言，香港代表在皇家雅士谷賽期成績理想，共錄得2冠2亞2季1殿，相信往後日子會有更多佳駟出席，並刷新當前紀錄。

福逸莫雅異地重逢

繼「大運財」之後，事隔7年，練馬師高伯新再次參與這個舉世矚目的大賽期，今年派出4項G1盟主「福逸」角逐6月24日上演的1200米一級賽女皇伊利沙伯二世禧年錦標，初步打算由莫雅執韁。上年12月，莫雅夥拍「福逸」捧走香港短途錦標，人馬非常合拍，以「福逸」的級數，對比當年的「好望角」及「小橋流水」，實力有過之而無不及，遠征英國絕不下風。雖然今次要「作客」，但有「主場」之利的莫雅壓陣，以騎者在雅士谷馬場的亮麗數據，對於「福逸」的發揮，肯定有一定幫助，且看人馬能否再次攜手捧盃。

至於「福逸」的遠征部署，出發日期暫定於本月17日，已退役的前廐侶「葵涌老友」將同行，作為操練的伴跳馬。高伯新表示，「福逸」並不打算以英國新市場作為訓練基地，轉而選擇了練馬師梅衡位於奧克漢的訓練場地。

馬主鄭文昌認為機會難得

「福逸」馬主之一的鄭文昌認為這次機會相當難得，只是雅士谷賽道與香港沙田馬場不同，若然「福逸」能克服早段上斜路段的話，以牠在香港幾場短途分級賽的賽績，絕對有一定競爭力，或有機會成為繼「好望角」及「小橋流水」後，第3匹揚威皇家雅士谷賽期的香港賽駒。