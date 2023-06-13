【皇家雅士谷2023】雅士谷之子戴圖理

皇家雅士谷二百多年的歷史中，不少著名騎練、名駒寫下了豐功偉績，出現過一幕又一幕令人難以忘懷、令人動容的經典時刻，現在我們一齊回顧一下皇家雅士谷的一些驕人紀錄。

著名騎師戴圖理在雅士谷擁有超卓戰績，1996年9月28日他締造當日7場全勝紀錄，其後更被稱為雅士谷之子。雖然目前皇家雅士谷累積77W排第2位，成績與柏葛的116W相差甚遠，不過戴圖理卻成為現役騎師中，唯一贏過皇家雅士谷賽期8項主題大賽的騎師，美中不足是於1994年策騎Lochsong贏皇席錦標，該段期間此項錦標曾被降格為二級賽，直至2008年才恢復一級賽地位，但無論如何，這個成就至今無人能及。

52歲的戴圖理已宣布在2023年賽季後掛靴，因此今次將是他最後一次出席皇家雅士谷賽期。他上年夥拍「旋進軌跡」勝出加冕錦標，今年人馬再度出戰雅士谷，目標鎖定6月20日的女皇安妮錦標，且看能否畫上完美句號？除此之外，應屆英國二千堅尼得主「新王朝」出戰6月20日聖詹姆士皇宮錦標，以及去年英國冠軍短途錦標盟主「湖畔鄉鎮」角逐6月24日的女皇伊利沙伯二世禧年錦標，都是戴圖理今年的奪冠希望。

最佳練馬師與騎師：岳伯仁與莫雅

去年岳伯仁與主帥莫雅攜手摘下5W，岳伯仁成為雅士谷賽期的最佳練馬師，莫雅累積7W壓倒布宜學成為最佳騎師，兩人至今都是紀錄保持者，岳伯仁贏過11屆，莫雅贏過9屆，2015年莫雅獨取9場勝仗，是至今在同一賽期內贏馬最多之騎師。

最成功練馬師：司徒德爵士

司徒德爵士2018年憑「詩人之言」勇奪威爾斯親王錦標，刷新了已故施素爾爵士所保持75W之舊紀錄，至今更已累積82W。不過岳伯仁去年5捷之後，已經追至81W，加上有古摩亞陣營強大兵源做後盾，今年大有機會改寫紀錄。

最成功騎師：柏葛

英國一代傳奇騎師柏葛，在其策騎生涯中在皇家雅士谷獲得116冠，締造歷史，由於柏葛這項個人壯舉，還是在皇家雅士谷維持在4天賽期所締造，所以更加顯得珍貴，而柏葛在最高榮譽的雅士谷金盃，合共贏過11屆，同樣是一項驕人紀錄。

詩人作家4度摘「金」

說到雅士谷馬場重建後的巨星，2006年起連贏4屆雅士谷金盃的「詩人作家」一定榜上有名。近年雖有「弦樂器」於2018至2020年取3連霸，但始終未能追平紀錄。

短途大賽方面，過去有兩匹佳駟於同一賽期之內成為雙料冠軍，2003年澳洲賽駒「選擇」先後勝出皇席錦標及金禧錦標，能夠在數日之內連續攻陷兩項大賽，質素與體力缺一不可，而「選擇」便寫下光輝一頁。

相距「選擇」16年之後，2019年高多芬名下「蔚藍海角」在杜俊誠胯下，成為另一匹能於同年勝出皇席錦標與鑽禧錦標一級賽的賽駒。