【皇家雅士谷2023】澳洲大軍延續強勢

近年不乏世界各地名駒駕臨皇家雅士谷，除愛爾蘭、法國等歐洲大國外，亦有遠道而來的過江龍，今屆即使少了東瀛兵團，但仍有一眾澳洲、北美洲及香港精英，期望在英國賽馬史冊上留名。

澳洲、美國、香港俱有代表於短途賽事揚威皇家雅士谷，尤以澳洲戰績最為突出，2003年「選擇」於6月17日以輕鬆姿態攻陷皇席錦標，在4日之後的6月21日牠再戰金禧錦標，結果順利排眾而出，成為兩項短途一級賽的雙料冠軍。

「選擇」是首匹於皇家雅士谷打響名堂之澳洲賽駒，接踵而來有2006年「兼併目標」、2007年「安小姐」、2009年「熱爆景點」，以及2022年澳洲馬王「綠化帶」，先後稱霸皇席錦標。至於澳洲馬后「魚子精華」則於2012年摘下當時已易名之鑽禧錦標，成績斐然。

澳洲大軍蠢蠢欲動，今年將會派出4駒北上挑戰，分別有「雅騰雲」、Cannonball、「富隆佳地」及「星相師」。當中「富隆佳地」及Cannonball分別配麥道朗及柏寶出戰皇席錦標。

其餘兩駒鎖定跑女皇伊利沙伯二世禧年錦標，「雅騰雲」配麥道朗、「星相師」則由連達文策騎。

華特捲起美國旋風

華特是首位派馬遠征皇家雅士谷的美國練馬師，自2009年至今未曾間斷，歷來在這個賽期累積12W，當中包括3項國際短途一級賽的榮耀，2015年有「急就章」贏鑽禧錦標、2017年「奧維李雅」贏皇席錦標、2021年「鈴兒花」贏英聯邦盃。

這位來自美國的雅士谷常客今年繼續踏足英倫，華特將帶領麾下6駒遠征參戰，其中兩項大賽代表，分別為出戰皇席錦標之「暉耀動人」，另一匹是鎖定英聯邦盃為目標的「愛主宰」。

3歲「愛主宰」上年亦有出席皇家雅士谷賽期，角逐只供兩歲雌馬參加的1000米二級賽瑪麗皇后錦標，配奧天信以3個半馬位不敵頭馬「演戲」跑梗頸四，其後牠返回美國出賽3次中交出兩場頭馬，途程均為1100米，事隔一年重臨挑戰1200米英聯邦盃。至於「暉耀動人」能征慣戰，兩歲時曾勝出育馬者盃兩歲馬草地大賽及於法國多維爾贏過錦標賽，而牠2021年隨華特大軍征英，在瑪麗皇后錦標跑獲亞軍，能力不差。由此看來，兩駒都是華特染指大賽的重要棋子。

至於香港方面，練馬師高伯新重臨皇家雅士谷，繼2016年派出「大運財」角逐鑽禧錦標得第2名後，相隔7年後再派遣「福逸」出戰女皇伊利沙伯二世禧年錦標。