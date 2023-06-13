【皇家雅士谷2023】現代遊戲強戰女皇安妮

英國皇家雅士谷賽期是每年世界馬壇年曆上一項重要盛會，世界各地知名馬主、練馬師均派出頂級賽駒參與，希望於這個為期5天的皇家賽期站上冠軍頒獎台。今年5天戰況預計競爭激烈，除主隊英國外，愛爾蘭、美國、法國、澳洲及香港等地賽駒均磨刀霍霍，當中不少於過去一年在全球馬匹排行榜名列前茅。

曾8度揚威女皇安妮錦標的高多芬馬房，將會派出由艾柏賓訓練的「現代遊戲」爭逐殊榮，這匹4歲「杜拜威」子嗣演出非常準繩，出賽15次獲8冠4亞1季，且先後於法國、加拿大、美國及英國贏得共5項一級賽，堪稱現時全球最強一哩王者之一。「現代遊戲」新近5月20日勝出樂景傑錦標，翻查過去兩年「海上宮殿」及「勝千里」均成功包辦樂景傑錦標及女皇安妮錦標冠軍。來自高仕登及高素德馬房的「旋進軌跡」，去年3勝一級賽並榮膺歐洲最佳3歲雌馬，跑8次6冠1亞，記得去年於這個大賽期便輕取1594米一級賽加冕錦標，之後亦捧走法國傑克莫華大賽，今次續配雅士谷之子戴圖理操刀撼強敵。

富隆佳地全澳洲最快

皇席錦標是首天焦點賽之一，澳洲代表於這場1000米賽事成績優異，打從2003年「選擇」起，之後到「兼併目標」、「安小姐」、「熱爆景點」，直至去年的「綠化帶」先後5度奪標，今年澳洲再派馬挑戰，焦點落在3歲雌馬「富隆佳地」身上。此駒由馬漢雅及游達榮訓練，出賽8次5冠2季，兩場一級賽勝仗摩亞錦標及閃電錦標均於1000米取得，被譽為現役澳洲速度最快賽駒。飛抵英國前，「富隆佳地」曾經在格堡及費明頓彈閘，為今戰做好準備。由於賈傑美正在養傷，今次征英將配上麥道朗，且看騎者能否繼去年「綠化帶」後再憑「富隆佳地」蟬聯此賽。主隊陣營中，則以今年復出贏得神殿錦標的3歲雌馬「演戲」最為矚目。此駒去年已在皇家雅士谷賽期勝出二級賽瑪麗皇后錦標，1000米強項且場地絕不陌生。

新王朝天分極高

能在聖詹姆士皇宮錦標揚名的賽駒，不少屬當屆冠軍3歲馬，部分日後更成為優秀種馬，如千禧年前後的「巨人長堤」、「直布羅山」、Shamardal，去到近10多年內「范高爾」及「皇僕」等等。提起「范高爾」，其子嗣「新王朝」亦在今屆聖詹姆士皇宮錦標擺下擂台。同樣隸屬朱德望名下，「新王朝」出賽7次取得5勝佳績，今年4月在格拉咸錦標復出不幸馬失前蹄，出閘時拋下戴圖理，不過再戰英國二千堅尼即回復一流佳駟本色，贏得出道第2項一級賽。5月10日出世的遲胎北半球馬，贏二千堅尼時實齡未足3歲，更反映此駒天分極高，這件著名綠衫粉紅斜帶綵衣，有機會第3次勝出此項大賽。

月桂橋福地衝擊錦標

毫無疑問，威爾斯親王錦標是英國其中一項最高水準的中長途一級賽，「杜拜千禧」，「奇異光芒」、「占卜」、「信可成真」、「高地之舞」及「諾斯勳爵」等昔日冠軍名字全屬世界馬壇響噹噹名字。由司徒德爵士訓練的「月桂橋」，去年在此賽不敵「氣靜心平」跑第2，不過於年尾卻勝出英國冠軍錦標，雅士谷馬場確是此駒福地。「月桂橋」於2023年復出戰根利錦標得季軍，繼而在愛爾蘭達德素金盃跑第2名，不敵岳伯仁馬房的「盧森堡」，預計兩駒有機會在威爾斯親王錦標再度碰頭。

雅大爺重返高峰

高多芬馬房旗下2021年英國打吡大賽及英皇錦標得主「雅大爺」，雖然曾受傷患困擾缺陣接近1年，但去年復出漸復水準。10月英國冠軍錦標跑第2名，今年5月於新巿場三級賽哥頓李察錦標再以王者重臨姿態輕勝，5歲「范高爾」子嗣重返戰力高峰，相信是今個賽期另一焦點賽駒。

其餘精彩戰線包括第3天雅士谷金盃，曾8度奪標的岳伯仁，派出沙場悍將「波爾明」，迎戰上屆英國聖烈治錦標冠軍「武術之王」。而第4天其中一項主題賽1594米加冕錦標，應屆英國一千堅尼冠、亞軍「望潮」及「蹄起勁」有機會再度交手，「蹄起勁」翌仗在愛爾蘭一千堅尼坐正，激戰可期。另外「大熊仔」失意英國二千堅尼後，隨即縮回1200米二級賽補中，勢成今屆英聯邦盃爭勝要角。

雅騰雲征英作告別戰

壓軸戰的女皇伊利沙伯二世禧年錦標更成為兵家必爭之地，香港賽駒「好望角」2004年此賽前身金禧錦標跑第3名，翌年於約克馬場成功補中。2016年高伯新馬房「大運財」力拚僅敗得亞軍，事隔7年再派出去年香港最佳短途馬「福逸」挑戰。「福逸」其中一匹對手應是來自澳洲的「雅騰雲」。此駒去年首度於雅士谷白金禧錦標上陣，結果在史賓沙胯下跑入季軍，人馬之後再戰七月盃同樣拚入季席。返澳洲後3月在潘頓胯下揚威一級賽肯德百里錦標，今仗是此駒告別戰。