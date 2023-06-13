【皇家雅士谷2023】大不列顛錦標認受性高

皇家雅士谷標誌着英國最高水平的賽馬嘉年華，亦成為不少香港馬主或買家搜羅優質佳駟的重要場合。論賽事的認受性，途程1600米的大不列顛錦標，已成為近年最受香港馬主歡迎的指標性賽事。

來港服役的歐洲戰駒，部分曾於英國皇家雅士谷列陣，皆因香港馬主最喜歡在這個大賽期購入心儀賽駒，最經典成功例子，莫過於曾出戰G3漢普頓宮錦標的「時時精綵」，當時雖只跑第5名，但往後不斷進步，更搖身一變成為一代馬王。「時時精綵」在港32次出賽獲11冠11亞5季2殿，餘下3仗均跑第5名，悉數取得獎金，演出準繩，正正因為北半球自購馬上升空間較大，是馬主喜愛引入的原因。

美麗之星成功例子

當然，馬匹跑過分級賽，有關馬主未必肯割愛，而且售價亦可能偏高，退而求其次，參與高水準讓賽的馬匹，同樣深受香港馬主追捧，1600米大不列顛錦標正屬其中一場。這項二班讓磅賽，只限3歲雄及閹馬參加，因馬匹翌年才轉歲，更加適合香港市場要求，以部署4歲經典賽事系列為目標。單就過去10年，已經有4匹冠軍馬運港服役，分別為2013年「美麗之星」、2014年「軍歌」、2016年「赤兔寶駒」以及2022年「論文」，當中「美麗之星」曾勇奪馬會一哩錦標，成為二級賽盟主。

桃花雲紅運帝王上位快

去屆大不列顛錦標，除了頭馬「論文」之外，尚有第4名「桃花雲」及第7名「紅運帝王」來港服役，首季成績比「論文」更出色。「桃花雲」在英國出戰大不列顛錦標之前，已錄得4連勝紀錄，抵港初期雖然連場落敗，但很快已經納入正軌，4月尾角逐田草一哩路程，更由田泰安打開在港勝門，之後換上布文再跑勝途，亦能勇奪亞軍，現已殺上二班，將來更成熟的話，有望扳上更高層次。

至於「紅運帝王」角逐大不列顛錦標時，名次雖不及「論文」及「桃花雲」，不過在港改由冠軍練馬師蔡約翰訓練，立即取得卓越成就，首季已累積4捷，由71分急升上104分，大放光芒。

轉售來港成績不俗

其實，回顧以往在大不列顛錦標上名或落敗的戰駒，轉售來港後，普遍成績不俗。例如2021年大不列顛錦標亞軍「同舟共濟」，在港已獲3捷，同屆第6名「都靈太陽」亦贏過一班賽香港馬主協會錦標。正所謂有麝自然香，預計在今屆賽事，香港買家又會積極尋找心頭好，各位不妨拭目以待。