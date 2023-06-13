周俊樂停完6期復出 有馬接風！

華將周俊樂停賽6日期滿，周三晚重新加入戰團共騎5駒，容天鵬對於愛將繼續撐場，4捷明星馬「小霸王」續由這位最佳拍檔執韁，加上文廐「龍戰士」與徐廐「胡椒軍曹」兩匹谷戰能手，有望爭取久違了勝仗。

由於4月底夥拍「星耀王者」觸犯不適當策騎，周俊樂被罰停賽6日，成績難免受影響，今季目前只得21W，要打破去季30W成績，只有盡力而為繼續追數，今戰復出自然期望有頭馬交出，一如巴度剛戰刑滿披甲即贏「烈風」，重響勝鼓一洗悶氣。

力爭今季第5W

今季力撐之倉主容天鵬，周三晚有兩駒交周俊樂出戰，第7場馬房新星「小霸王」雖然上賽4連勝後斷纜，但全程外疊望空推進，該役「八駿巨昇」一放到底贏馬，「小霸王」雖只跑第5，但2至7名馬匹於一身位距離並排衝過終點，實力旗鼓相當。「小霸王」如今抽排5檔理想，續配合拍周俊樂可望收復前失。

第2場「龍戰士」今季初評50分由潘頓於谷草1800米取勝，剛戰加盟文家良旗下首戰，以仄試能力為主，今伺準首本路程再配周俊樂，把握當前評分優勢，9歲馬鬥志毋庸置疑。至於第3場徐廐「胡椒軍曹」季內回降四班之後，於強項谷草1000米屢遇不利形勢，近兩仗分別跑不擅長之泥地及稍嫌勉強的谷草1200米，敗績可抹去，今戰1000米抽排黃金1檔大有機會變身。