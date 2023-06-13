今早試閘備戰遠征 高伯新讚福逸表現完美

「福逸」將於下周在皇家雅士谷賽期亮相，角逐6月24日星期六的1200米一級賽女皇伊利沙伯二世禧年錦標，此駒於今早在沙田參加1000米草地試閘，表現良佳。「福逸」今晨由巴度策騎參加試閘，沿途緊扣韁繩之下以第3名過終點，締速57秒94。

高伯新滿意「福逸」的試閘表現，他冀望該駒能繼「小橋流水」之後，首匹揚威皇家雅士谷賽期的香港賽駒。高伯新說︰「巴度對『福逸』的近況及狀態瞭如指掌，我們均相當滿意馬兒的試閘表現。因為天氣炎熱，而且馬兒將於周六啟程，看見牠今天表現完美，我們甚感鼓舞。」

高伯新曾於2016年派遣「大運財」角逐1200米一級賽鑽禧錦標，結果僅以馬頸位之差不敵「晨光男兒」，跑獲亞軍。「福逸」上季獲選為香港最佳短途馬，去年12月在莫雅胯下勇奪香港短途錦標，此駒下星期再次夥拍莫雅上陣。

至於周三跑馬地賽事，高伯新冀望「心想事成」能夠勝出，讓馬兒取得谷草4連捷。高伯新說：「牠甚具爭勝機會，我們本來屬意由見習騎師執韁，但牠上仗由霍宏聲主策建功，且喜歡自較外檔起步，我相信牠會是今仗的爭勝要角。馬兒陣上往往能展現強勁實力，只是初出道時進度較慢，相信來季一定可以贏取更多頭馬。」