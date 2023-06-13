【練馬師王】力爭第10次封王 靠城城撐場！

上周六沙田黃昏賽舉行期間，因行雷閃電之故，第8場比賽一度暫停，幸好之後雨勢放緩，馬照跑得以繼續。但假如天氣持續惡劣，賽事被迫腰斬的話，「練馬師王」亦將以頭7場成績來派彩，當日大熱門蔡約翰仍屬落後一方，有關投注便視作落敗論，還好天公及時作美，未有出現極端情況，而蔡約翰亦能把握最後一場比賽，以「笑哥兒」及「自勝者強」取得1冠1季（16分），成功絕殺對手，保住熱W。

來到今期跑馬地夜賽，「黑夜之神」方嘉柏共派8駒上陣，當中包括明星馬「舞林密碼」再度登場，毫無疑問是大舉出擊格局，練者爭取谷戰第10次封王，機會樂觀。第7場「舞林密碼」兩匹同主馬「愛的呼喚」及「舞士精神」，俱曾於跑馬地1200米建功，「舞林密碼」刻意轉戰細場也不難理解，去年尾早有谷草試閘經驗，全程兜大彎走亦肯追，場地適應甚佳，馬主郭富城亦會繼續入場打氣，戰意爆棚！

至於第6場「加非凡」改投柏廐初出，今季由方嘉柏接手訓練的轉倉馬，整體成績理想，「直線力山」、「晨曦英雄」及「勝利才子」一出即跑前3名，當中「直線力山」加盟柏廐短短18日，立即變身輕勝，「加非凡」來投日子亦未足1個月，但甫快試即進行拍跳考驗，不久更以谷閘打磨，備戰肉緊程度媲美「直線力山」，決心省靚招牌。

「練馬師王」開售賠率

1.方嘉柏 2.85倍

2.蔡約翰 6.0倍

3.賀 賢 5.0倍

4.呂健威 10倍

5.羅富全 11倍

6.文家良 16倍

7.黎昭昇 13倍

8.沈集成 20倍

9.韋 達 35倍

10.大衛希斯 22倍

11.伍鵬志 40倍

12.告東尼 50倍

13.姚本輝 50倍

14.容天鵬 30倍

15.何 良 65倍

16.葉楚航 75倍

21.其他練馬師(苗禮德/高伯新/鄭俊偉/蘇偉賢/丁冠豪/徐雨石) 45倍