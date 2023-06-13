【波馬同樂】包裝智威二班惡霸

今次揀了第9場二班1650米跟各位分享，「包裝智威」落班再跑贏馬途程，何澤堯騎慣騎熟，排1檔孭頂磅都冇有怕，馬膽之選。

論質素，「包裝智威」應該係咁上下，總場次404由何澤堯策騎，在谷草1650米錄得今季第2W後，渡江跑了1次田草1800米和兩次田草1400米均未能上名。今場回師贏馬途程兼重遇二班對手，排過去3季同程上名率第4高的1檔，值得信賴。

不計兩場4歲系列賽，「安遇」今季在三班共錄得2W1Q2P，上場初上二班，亦在梁家俊胯下以1馬位力克「幸福至上」W出。箭嘴向上的「安遇」，今次原班人馬再跑3W途程，雖然排10檔，但仍然屬QT腳的優先考慮。

「安遇」屬熱腳的話，冷腳我睇好「歡欣福星」，雖然上年底由呂健威馬房轉到方嘉柏麾下後，跑過4場均未有上名，惟今次評分已減到上季贏馬時水平，輕磅排2檔之同時，交由出冷專家楊明綸出策，一試無妨。

四重彩的話，我會用1、11做複膽，配腳除「安遇」外，還有今季僅跑過一次同程但入Q的「一先生」、今季跑過10場仍未上過名的「超好日子」，以及每次被睇低便嚟料、負磅輕飄飄的「又龍串鳳」。希望能繼續給大家帶來好運！