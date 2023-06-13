【孖T孖住上】小霸王三甲不算苛求

長風餐單：心想事成勝在主動

今次谷戰少了布文，而潘頓坐騎亦非想像中惡，因此一眾邊線騎師應該會蠢蠢欲動。

第3口孖T頭關第6場，環顧同場參戰馬，放頭之輩買少見少，已經在谷草1200米放頭連贏3仗的「心想事成」，值得再追一回。本來此駒已經連贏3仗，加分及體力消耗均不少，但要留意的，係此駒乃高廐馬，練者已決定下季放棄牌照，因此在這個多月，已經係留港的最後日子，而旗下馬有機會爭勝，絕對不會作保留，這道理不難理解，而「心想事成」今次遇上天設地造的形勢，排8檔搶得出，對手要追亦不是易事。

第7場亦有重心，上仗排11檔的「小霸王」，早段被迫走三疊，跑到半程亦要走二疊，形勢不就之下跑第5，其實與亞軍馬只相差四分三馬位，未算真正斷纜。今次馬匹移回5檔，按理會好發揮得多，作為孖T馬膽求三甲一席，不算苛求。

梓忠餐單：尾關兼顧呂廄雙雄

馬季進入倒數階段，連同今次，跑馬地夜賽只餘4個回合，不少谷中能手必好好把握機會爭功。第4口孖T由兩場高班賽組成，近期夜賽最尾一口孖T派彩驚人，建議策略上還是以複式較佳。

頭關選擇多，用5駒互串策略。「久久為攻」今季谷草一哩取得兩捷，上仗跑田草1600米回氣性質，續配合拍的田泰安排好檔，可信賴。「怪獸奇兵」上仗12檔都入Q要提高評級，巴度揀騎必有所圖。「馬爾代夫」長期被睇低，兩季未勝始終急於交代。「浪漫老撾」近仗演出準，難以捨棄。「博望坡」外地最長贏2080米，所以來港後逐仗增程部署合理。

尾關更加均勢，揀夠6駒複式互串。一對呂廐馬都要兼顧，「包裝智威」有班底而「超好日子」漸復舊觀。「安遇」及「增有」如日方中。「喜駿駒」今季長勇，唯一擔心是12檔。「歡欣福星」晨課加眼罩有幫助，冷門在此。