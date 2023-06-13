【張基焦點】增有形勢比人強

來自澳洲的戴文高來港日子尚短，卻取得不俗成績，暫時以谷草更有把握，今期夫卜上陣，「增有」轉爭谷草隨時帶來驚喜。另外，「平行時空」加盟鄭廐後狀態更勇猛，回師谷草1800米有權收復前失。「武千帥」操足而臨，質高快馬可以一鳴驚人。「加非凡」轉倉後狀態亦非常理想，幕後心急求交代，鬥志百分百，同樣值得重視。

第9場二班1650米，「增有」是其中一匹今季表現出色的4歲馬，純計數則有利，始終「包裝智威」今場要孭135磅，而「安遇」則前後加了20分，今場檔位亦不算太好，反而「增有」孭120磅較為有利，自從前仗於打吡落敗後，剛戰復出跑1400米後上第4名，本身曾於淋地跑得好，即使今晚落雨也不用擔心，機會樂觀。

第2場四班1800米，「平行時空」剛戰有心出擊，只是現階段跑2200米嫌長，反而跑1800米更有根據，上季所見於此程衝勁更強，轉投鄭廐後狀態重拾正軌，只負117磅較為有利，況且預計今場步速快，有機會為鄭俊偉帶來重要頭馬。

第3場四班1000米，「武千帥」台型夠吸引跑姿非常純熟，出腳低而有速度，最近於谷閘一放到底展現飛快前速，相信短途能力極高，應該想一出即勝，同場對手不強可重視。

第6場四班1200米，「加非凡」是一匹進步中的質新馬，由黎昭昇加盟方嘉柏馬房後，做了不少工夫，進度亦相當明顯，今回抽5檔不算差，方嘉柏向來喜歡讓轉倉馬即拚，務求省招牌，一定搏命。