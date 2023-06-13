【進階選項】加非凡轉倉打快攻

馬季進入倒數10次，季內多捷馬數目不少，「金鑽貴人」8W由季初開鑼日贏到6月大家應該好易記得。經常聽到，勝者為王，無論賽馬、足球、籃球，所有體育運動甚至選美，人們只會記得第1，第2及第3名根本無人理會。但今季「黑桃火箭」5個第2便成功出位，一講起第2便聯想到此駒。當然作為練馬師肯定不願見到，惟有諗盡辦法向馬主交代，挾紐國打吡冠軍來港，「黑桃火箭」閹後失去配種價值，能否在餘下賽事勝回一仗，留待下回分解。幸好同系「直線力山」勝出皇太后紀念盃，對方仔來說，馬主無壓力，更將「加非凡」加盟，上手倉獲2亞1季未勝。其實以此駒血統，父系「我愛此城」是Magic Albert子嗣，谷草窄場更合。何澤堯騎兩次上名，上場潘頓搶去帥權結果大熱倒灶，賽後解畫建議縮程，不過馬兒已蟬過別枝，賽前試谷閘雖然同試馬一般，但「加非凡」轉彎已按捺不住自動上前，觀感較前成熟進步。今排5檔好位，預計可跟快馬「心想事成」守好位，形勢易跑。

嫡愛心換人衝5捷

潘頓欲破雷神紀錄，但今次卻有兩場坐冷板，綜觀食胡似靠黎昭昇兩匹。第5場「嫡愛心」潘頓贏過，照道理以季內與蔡約翰合作美滿成績，只要一哥開聲應該帥權到手。田泰安搏失後，6月初由戴文高接手試閘，起步捉實卻愈走愈快，以早前試閘過程及近期陣上所展現速度，似乎韁繩不同效果亦明顯有別。近仗之敗就是欠速度變得初段太被動，再加上田泰安走蝕腳程，今場馬少場合且主動放頭馬欠奉，「嫡愛心」起步順利可領放或跟前夠晒彈性，可期成為季內另一匹5捷馬。