【三重彩地帶】放頭之鬼「有」料到

第3場四班1000米，「萬事有」剛久休近半年復出，跑盲門谷草1200米，放至埋門轉弱得第4，作為熱身賽，表現在水準以上，今場重返勝途1000米應是目標，希威森與容天鵬上周六憑「步履如風」取得歷來合作首W，頭馬可望一不離二，騎者搶閘醒，經常有神來之筆，放出叫胡，作為複膽合適不過。

「武千帥」外地加香港6課閘5冠1亞，其中兩次谷閘都放返，季尾階段，初出馬稍有質素兼賺體力，便可大派用場。「幸運之神」季初兩戰得冠亞，三甲馬都是四班頂分子，確認水準，其後因傷缺陣，抖了8個月復出，有以逸待勞之利。另兩匹配腳拖番兩匹內檔馬「胡椒軍曹」及「誠心所願」，兩駒居四班均非超級，但只要有檔位形勢配合，便可提升表現。

川河首駒嘉里要防

第8場三班1650米，7駒贏過同程，另5駒都是新手，兩方勢力各有心水，各取一駒做複膽。曾勝同程7駒中，4歲「浪漫老撾」最具上升空間，轉爭同程兩戰先亞後冠，表現穩步上揚，黎廐9匹升班馬獲4冠1亞，屬進取型。「川河首駒」在港能一出即勝必具質素，惟進度不及預期，只再添2P無疑有點失望，今場有轉谷的變數，同父馬谷草績勝田草，嘉里騎柏廐馬獲4W2P，贏多位少，有點無寶不落。

「怪獸奇兵」上場同程12檔只僅敗，表現出色。「博望坡」初出短途入Q純粹跑質，兩仗過後新鮮感已失，中距離才合腳法。「佐治勇駒」上場田草強組塞車都近，轉谷博賺級數。「久久為攻」今季連場拚搏，近兩仗稍回落可以理解，返從化試閘再操勇。■海東