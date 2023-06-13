【J臣研究所】電訊飛車磅輕踩盡

執筆時正喺飛機回港途中，今年所有買馬行程都應該告一段落，今次除成功買得多隻心頭好之外，途中總遇到好多驚喜而幸運嘅事，有機會再同大家分享；而去到旅程最後一日，我和拍檔就到莫寧頓，和「勁力猛擊」練馬師德瑾禮相約食飯，席間德瑾禮都表示，如將來有機會都希望來港發展，而我哋都同佢講，以佢未足30歲就手執兩個一級賽冠軍及珠峰錦標成績，其實不妨入紙申請，反正香港嚟緊一兩年都肯定唔夠練馬師，當然德瑾禮能力去到邊，仍要時間證明，但如果讀者想睇「勁力猛擊」落場，德瑾禮就表示嚟緊12月極可能派此駒遠征香港，到時即使「金鑽貴人」未能成行出戰珠峰錦標，兩駒都極有可能12月正面交鋒。

第7場賽事，「小霸王」上次一可能輸排檔，二可能輸天氣，不過計馬由低位反彈36分，就算真係評分飽和或跑多咗都不出奇，而今次對手大幅減弱下又肯定熱賣，其實投注上搵另一隻去博會更合適。「電訊飛車」本來都係PP身份到港，季內減分到四班即輕勝一場，足證評分喺60分左右唔會蝕底，而上場回師三班大敗，同排檔稍差及起步不順甚有關係，今場受讓「小霸王」16磅未必冇得鬥，博呢隻。

「穿甲鷹」本身跑法唔怕走外疊，只怕冇步速。「舞林密碼」勝在夠熟，柏廐馬轉戰谷草也必要睇高一線。「有財有勢」早前贏馬水準根本值三班，只係表現飄忽難靠，同樣作配。