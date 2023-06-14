【分秒在握】泥草雙槍將今開火

第5場錦標賽出馬雖只9匹，但卻相當有均勢，其中「上駿之星」季內雖然只贏過泥地，但谷草1200米其實亦贏過兩次，明顯係泥草雙槍將，今次由泥返草形勢配合，絕對有一爭的本錢。

雖然「上駿之星」體形魁梧逾1300磅，但每季出賽數目其實不多，前季跑5次，上季亦只出賽6次，來到今季亦只跑過6次，踏入季尾，體力當然不遜對手。其實此駒今季初曾勝泥地一班1200米，當時能夠以兩位多輕鬆取勝，實力已見一斑。不過此駒12月初曾拚至流鼻血，因此抖了逾5個月方復出，前仗久休後跑谷草1200米，可惜抽了個10檔，結果出閘後留到最後，單單一條直路追回第5名輸兩位多，以久休復出表現計，已然不差。

到了上仗「上駿之星」轉爭泥地1200米，一來要孭135磅，二來則排12檔，早段被迫走四疊之下，可以話蝕位無數，如是者入到直路不敵「年少有威」絕對可以理解，其實看深入一點，此駒與季軍馬「勝意龍」只相差1個馬位，表現亦不俗。來到今次轉爭谷草1200米，少了潘頓但有何澤堯，起碼有一定賠率，二來由12檔移回6檔亦係一大變數，三來此駒跑法機動，今次同場欠缺快放馬之下，此駒肯搶在前列，直路鬥檻未必處下風。

■長風

第5場 3上駿之星 2嫡愛心

1駿馬風采 4伊臣