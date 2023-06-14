【場地點樣】天氣又轉壞 預測黏地隨時會惡化

跑馬地馬場今晚編跑9場草地夜賽，以移欄B跑道進行競逐，頭場開跑時間為晚上6時45分，就目前場地預測，掛牌為「黏地」，度地儀指數為2.72。

天文台預測今個星期雨勢持續，昨晚已經開始有雨，黃雨警告雖然今朝取消，場地受影響下，已經轉掛「黏地」牌，而今日將會多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，相信今晚場地情況，都好難會趕及回復正常情況。

以谷草歷來變化地利放頭馬模式，近期似乎並不盡然，尤其是短途賽事，後上贏馬例子亦唔少，正如今日編於同場「雪勇神駒」、「紫雲冰」，以至「伊臣」，近期俱在偏慢場地，單憑一條直路後上殺晒。

今季場地理想，偏差情況並非太明顥，沒有太多不利場地形勢，在變化場地上角逐，反而更加講求騎者掌握步速形勢，當然馬匹場地適也是大前提，而今次係季內壓軸以B欄作賽，總結今季成績，何澤堯以11W排頭位，蔡明紹雖然曾經養傷缺陣過2期B欄夜賽，但竟然累積10W，僅次於Win神而壓過9W嘅潘頓。

以蔡明紹今晚夫卜上陣，值搏率更高於潘頓同何澤堯坐騎，今晚揀選投注對象，呢三位重心騎師，值得優先憧憬。