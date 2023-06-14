下個星期皇家雅士谷一連5日賽事，當然係歐洲馬壇焦點，不過嚟緊星期日，法國方面仲有橡樹賽，可以當作先來一個醒胃前菜。

剛剛响6月4日跑完法國打吡大賽，相隔兩星期，輪到由3歲雌馬精英角逐嘅橡樹賽。雖然排位要响今較後時間至知道，不過响最後公布階段就剩番14匹馬，其中4個名額由英愛兵團出戰，當中包括練馬師伯特、高仕登與高素德父子，再加埋岳伯仁與岳本賢兩仔爺各自帶兵。

雖然為數唔多，以英愛兵團近年5屆法國橡樹大賽贏咗4屆，今年一樣機會樂觀，高仕登兩父子雖然未有派遣新鮮熱辣英國橡賽冠軍Soul Sister出戰，反而派遣該役因閘前擾攘，被勒令退出之Running Lion，作為佢哋力爭蟬聯嘅王牌，上屆盟主正係出自旗下「凌雪飛」。

另岳伯仁同伯特，亦曾派兵贏過法國橡樹賽，只有岳本賢係呢場賽事嘅新丁，前兩者分別派出Never Ending Story同Novakai，亦係有備而來。

至於主隊希望，當然落响法國一千堅尼盟主Blue Rose Cen身上，至今8戰6冠1亞，仲有該役亞軍Lindy，再加埋卜定由蘇銘倫出戰，上月勝出2000米G1聖安利爾錦標嘅Jannah Rose，都會係今場嘅爭標要角。