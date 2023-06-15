【賽後報告】加非凡割傷腳 潘頓多駒熱倒被問話

是晚賽後報告撮要：

第3場：「開心馬」的騎師艾道拿於過磅時申報超磅2磅，賽後覆磅時超磅3磅，小組就此譴責艾道拿。在衡量此宗事件時，小組考慮了今次是艾道拿首次在港覆磅時超磅。「營造創科」，發現該駒患有「喘鳴症」，而該駒過往也有此毛病報告。

第4場：「綫路盈喜」入閘後煩躁不安，將左前腿擱在間隔上一段不短的時間。「綫路盈喜」被牽出閘廂後接受獸醫檢查，獸醫認為該駒不適宜出賽。小組按照獸醫意見著令「綫路盈喜」退出此賽。

被查詢有關「萬眾開心」的表現時，潘頓表示，坐騎居領放馬之後競跑時走勢暢順，但在直路上受催策時內閃。他又說，接近150米處時，他憂慮坐騎將向內斜跑擠迫內側的馬匹，遂修正坐騎，其後在最後150米未能全力催策坐騎。練馬師黎昭昇告知小組，賽前預期「萬眾開心」是晚將可交出好表現，尤其該駒於5月30日試閘時的表現令人滿意。他又說，「萬眾開心」仍略欠成熟，將受惠於是晚的出賽經驗。獸醫於賽後立即檢查「萬眾開心」，並無發現任何明顯異常之處。「萬眾開心」於上仗勝出，小組認為該駒今仗的表現難以接受。「萬眾開心」必須試閘及格，並且通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

第5場：被查詢有關「嫡愛心」的表現時，戴文高表示，賽前打算讓坐騎保持居較前位置，但排在坐騎正內側檔位的「桃花盛」及「伊臣」均出閘良佳及展現甚快前速，他須於早段讓坐騎跟隨該兩駒，居於較賽前部署為後的位置。他又說，坐騎在直路上對催策的反應僅屬一般，在居於較賽前部署為後的位置後難以追前。獸醫於賽後立即檢查「嫡愛心」，並無發現任何明顯異常之處。

第6場：「加非凡」被發現右前蹄系部割傷。

第7場：「舞林密碼」於直路上在催策下內閃。被查詢時，周俊樂（「小霸王」）表示，鑒於賽前預期排在坐騎內側檔位的數駒均會展現前速，他獲指示讓坐騎佔取是賽熱門「舞林密碼」之後有遮擋的位置。他說，他於早段將坐騎置於「舞林密碼」之後，其後儘管他於早段及中段沿途努力讓坐騎保持居較前位置，但坐騎未能保持居於該駒正後方。他又說，他自500米處起得以全力催策坐騎，坐騎於末段衝刺良佳。練馬師容天鵬確認他發出的策騎指示及發出該等指示的理由。

第8場：賽後，潘頓（「浪漫老撾」）表示，他能夠讓坐騎自外檔出閘後佔取靠近內欄的好位。他說，是晚升班出賽的坐騎在直路上受催策，起初交出反應，但在最後200米未能以勁勢衝刺。獸醫於賽後立即檢查「浪漫老撾」，並無發現任何明顯異常之處。「開心三多」被發現左前腿管骨部位有傷口。

第9場：希威森（「東方飛影」）報告，他獲指示讓坐騎佔取前列位置，但坐騎於直路上受催策時毫無反應，並且墮退。他又說，賽後他察覺到坐騎將舌頭擱在口銜鐵之上。