【蹄聲妙影】十指痛歸心 工作要留神

上期沙田黃昏賽，鑑於第8場開跑前，雨勢有愈落愈大趨勢，同時亦出現頻密閃電及行雷，為保障人馬安全，馬會最終決定賽事暫緩舉行。等候消息期間，東星與一眾行家喺記者室門外聚集，以捕捉閃電劃破馬場上空一刻，完美演繹攝記的浪漫，而馬迷們則全體返回室內躲避，但由於當時情況未明朗，加上已經夜晚8點幾，兼且又未有馬睇，難怪個個周圍搵嘢食，醫吓個五臟廟，據知部份餐廳畀人食到乾塘。

此外，不得不讚一班喺當晚惡劣天氣下仍緊守崗位嘅馬伕，佢哋冒住風雨喺落第馬匹解鞍處等候參戰馬折返，跟手拉返入馬格，睇見佢哋真係底褲都濕晒，少啲意志力都捱唔到，同時有馬伕指雨勢太大關係，令該處光線嚴重受阻，如下次遇到同類情況，希望可開番多啲燈，增強能見度，否則畀馬踢親就大件事。

提到發生意外，其實喺馬房工作同地盤一樣，都要時刻提高警覺，早排有傳一位女馬伕，不幸畀馬咬甩手指，問番啲馬房兄弟，原來係堅料唔係薯條，仲話好耐之前有個馬伕畀馬咬甩耳仔，依家仲做緊添，就連練馬師沈集成都試過喺馬房內畀馬踢斷幾條肋骨，整親手手腳腳經已係小兒科，所以馬伕份工唔易做。

初步提供:

第3場4「陽光勇士」

第8場9「縱橫天下」

■東星