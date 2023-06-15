【賽馬以外】季尾真係要吼實啲初出馬？

季尾階段真係人馬皆疲，加埋最近啲天氣一時好猛太陽，一時落大雨兼行雷閃電，又濕又熱，真係想馬季快啲完，早啲抖暑。除咗筆者有呢啲諗法，相信唔少圈中人都咁諗，除咗啲護級馬房仲要爭成績，唔少騎練其實都冇咩要爭，只要睇吓啲出賽馬匹陣容，最近嚟嚟去去都係嗰啲，主因係啲練馬師都係認為有批馬季尾狀態好，又唔介意盡用，所以咪不斷上陣，好似禮拜日嘅「烈風」，5月至今跑咗4場，都咪話唔誇張。

既然嚟嚟去去都係嗰批馬，難怪最近啲初出馬表現唔差，尋晚就由「武千帥」、「歡樂至寶」兩匹初出馬包辦孖寶，早排就有「實現夢想」首次上陣大勝而回，其後升上三班一樣行過對手。其餘亦有「北海盜」、「你知我得」初出入圍，甚至跑咗一場嘅「高份數」亦喺上月尾變身爆冷入Q。始終季尾階段，初出馬肯定賺嘅係體力，同埋新鮮感，若然本身賽前準備充足，加上依家四班賽事水準較為參差，故此就算輸蝕啲出賽經驗，依然可以憑質素贏馬。當然，筆者曾經講過，如果用整個馬季計，初出即勝嘅情況的確唔常識，長期唔買一定唔蝕底，但如果真係想吼初出馬，季尾真係比較合適，當然好似尋晚個口初出馬孖寶，真係好少見，而派彩只係得332.5元，好唔好分真係見仁見智。

另外，筆者亦想帶出一個問題，正正因為季尾賽事水準唔算太高，究竟呢啲一出即勝嘅馬，日後嘅成就又係點呢？就以上季尾為例，能夠一出即勝嘅就有姚廐「運高八斗」同埋呂健威嘅「陽明天空」，前駒上季尾更兩出兩捷，可惜今季最終只係多添1W，目前評76分，而「陽明天空」上季一出即贏田草1200米，今季頭7次上陣都係贏唔到，去到上仗終於喺田草1600米贏番場，周日增程跑1800米，只係力爭季內第2W。再數之前幾季，最經典一定係「連連歡樂」，喺2020年7月初跑四班1000米直路賽，造55秒07極速輕取對手4個幾馬位，以為下季可以成為新一代短途新星，點知到最後只係贏多一場，演出令人失望。所以到咗下季，究竟要點樣評估呢匹喺季尾階段攞到好成績嘅初出馬前景，真係一門大學問。

■山無陵