蔡約翰今期要做一拳超人KO全哥？

蔡約翰現時在練馬師榜上，以8場優勢領先次席的羅富全，不過蔡約翰未敢掉以輕心，今次仍派9駒應戰，而且牌面惡氣十足，務求多添頭馬以拉開與全哥之距離，總之今個周日必要秤高蔡廐馬。

睇番今次周日蔡廐陣容，預計大攻勢會在下半場入夜後開始，第6場三班田草1800米，「驚喜」前仗在田草2000米僅敗於3連勝的「包裝旋風」，壓倒再出以強橫後勁贏馬的「三江飛輪」得亞軍，賽績有分量。剛谷草拚敗隨即返田草，用騎慣的賀銘年主轡，力足在季尾再建功。

第7場四班田草1400米，「精算謀略」質高新貴來港第2次上陣已開勝門，上回增程跑1400米早段留到差不多包尾位置，最後仍以勁勢撲上得第4，有過同程經驗後，今次發揮會更得心應手。

第8場二班田草1400米，蕭家軍的「烈風」近況堪稱大勇，繼泥地賽取得1冠1亞後，前仗草地賽與大熟的廐侶「紅運帝王」埋Q，剛戰返泥地增程跑1800米更擊敗「魅影獵飛」再摘頭馬，銳不可當！泥草雙槍將今次再度轉場跑田草1400米仍可追捧。

第9場三班泥地1200米，剛戰走勢復勇的「張燈結綵」，後上差一步未能趕過放頭的「顏色王子」，有點輸運氣，今仗改配巴度，補中可期。

第10場「魅力寶駒」也由巴度策騎，上次力壓的「舞林密碼」已在剛周三晚贏馬，證明近況亦佳，勝後仍留在三班，趁勇再W不難。尚有第11場的「日日美麗」，早前也有入Q紀錄，愛爾蘭自購馬多跑後已漸入軌道，幕後鬥志旺盛逢出必拚，各位也要留意。

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