近3次田戰例起孖 邊個夠佢勁？

呂健威剛周三憑「歡樂至寶」初出即勝，馬迷捧呂廐馬又有收獲！再睇近7次沙田日賽或黃昏賽，威哥竟然次次有馬贏，近3期更次次起孖，手風順得交關！今期交予愛將何澤堯策騎的「魅力一丁」、「陽明天空」及「金鎗武士」必屬重心所在，適逢此3駒排靚檔起步，可放心捧場。

第3場「魅力一丁」今季主攻田草1000米，多次跑近之餘，更試過僅敗於直路賽好手「怡心聲」獲亞，反映能力，最近則刻意轉跑谷草，拚敗也有助吸收跑轉彎途程經驗。上仗4月中拚敗後，月尾由何澤堯親試泥閘得第2名，狀態催谷更佳，本來5月強攻泥地賽，可惜閘前驗出不良於行退出，也因此延至今次復出。睇番賽前連番草地快試，工夫做到足，傷患問題一掃而空，急於出頭馬改戰田草1200米，排5檔不俗，隨時帶來驚喜，值得吼實。

第6場「陽明天空」質素甚佳，上季尾出道一出即勝，而今季演出保持準繩，經常跑入三甲，唯一是較難贏，但上仗跑田草一哩即摘下歷來第2W。「陽明天空」今回再增程上1800米，續由贏馬拍檔何澤堯策騎，排3檔易跟易衝，連捷在望。

第4場與「金鎗六十」同主的「金鎗武士」也要留意，初出拚敗後再出即贏，勝後再出轉戰1400米表現平平，今回又重返贏馬路程田草1200米，難得排2檔起步，又可留力鬥衝，賽前有泥閘準備，可隔紗出招。

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