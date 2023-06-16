3華將欠支持唔續牌 重溫黎海榮光輝時刻

馬會牌照委員會今日為下季騎練陣容內容等事宜開會，下季騎師陣容正如早前報道，黃俊及大師兄黎海榮已表明唔會續牌，轉向幕後發展，而今季暫時只取得1場頭馬嘅黃皓楠，亦唔喺來季騎師陣容名單上，意味着佢騎埋今季掛靴，香港馬圈一下子少咗3個本地薑騎師。

黃皓楠於2015年3月開始在港上陣，一直跟隨徐雨石學藝，2018年6月10日憑「洪荒駿駒」勝出第70場頭馬，升格為自由身騎師。近幾季，黃皓楠欠缺支持度，亦屢受傷患困擾，加上去年元旦日策騎「胆大威猛」令左手腕受傷，以致大半季未能策騎，今季雖然復出並努力爭取唔同馬房支持，但現時只憑「天足貓」取得季內暫時唯一頭馬。

黃俊2018年3月在港上陣，當時獲派跟苗禮德馬房學藝，第2季成績大躍進，曾在2019年1月30日跑馬地夜賽單日4捷，不過同年5月29日喺晨課期間發生嚴重意外，頭部、背部及胸部受傷，休息接近9個月才復出。黃俊於2019/2020季度取得9W，但2020/2021年度馬季起，支持度突然大幅下降，情況一直未有改善。雖然黃俊今季於去年10月中旬已經憑「旋里多彩」打開勝門，但未有為佢帶來更多實力坐騎，據知騎者早已萌生掛靴念頭，來亦轉向幕後發展。

黎海榮於2003至2004年馬季開始上陣，在港已策騎接近廿載，係資歷搭夠嘅大師兄，當中最為人知嘅成就絕對係2010年策騎「極奇妙」攻下一級賽日本短途馬錦標，成為首位喺日本贏馬嘅華將。2017年9月10日，黎海榮策騎「育成寶貝」受傷，左手腕骨裂令佢休養兩季才可復出，近季支持度唔多，尤其今季暫時只上陣40次，亦未曾取得頭馬，故大師兄亦放棄申請來季牌照，轉向幕後發展。

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