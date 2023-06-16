鍾易禮停賽 益咗艾道拿？

澳洲騎師艾道拿剛周三夜賽勝出「馬爾代夫」，取得在港第2W，自「縱橫十六」開齋之後，亦為另一匹難出頭之馬突圍而出，盡顯功架。周日艾道拿8匹坐騎，東廐佔去半數，難得獲大哥大器重，「中華盛景」及「美麗宇宙」均有備而來，必圖把握機會擦出火花。

艾道拿踏入6月成績不俗，近4次賽事累積2W之外，更加次次有上名紀錄，展現高昂鬥志，正如他早前指出，來港客串志在擴闊視野，並無任何既定目標，亦不會有任何壓力，只會沉着應戰爭取佳績。

由於鍾易禮停賽，艾道拿今戰獲告東尼委以重任，提供4匹坐騎，雖然之前騎練合作6次全負，不過今次坐騎質量俱佳，自然不可同日而語。當中8場「中華盛景」一如其贏過的「縱橫十六」與「馬爾代夫」，俱屬表現穩定卻難出頭之馬，既然艾道拿騎此類馬每有神來之筆，練者知人善任，務必為「中華盛景」取得久違了的勝仗。

美麗宇宙落班有利

另外，第4場「加州威勝」與第6場「美麗宇宙」同樣於今季首戰即勝，惟之後一直未有頭馬交出，尤其「美麗宇宙」乃今季名氣自購馬，衝擊4歲馬經典賽事系列表現不似預期，近戰落敗亦先後受制於不利場地與賽事形勢，如今落班出戰，復現有利形勢，且看艾道拿能否為馬兒再添頭馬。

至於第10場「顏色大皇」，北半球自購馬陣上已展現不俗天生速度，雖然一再快放至末段力弱，而兩仗所負亦不遠，換人加強新鮮感，隨時變身亦未可料。

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