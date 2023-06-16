轉幕後4年 蘇狄雄升任沈集成馬房副練馬師

馬會牌照委員會今日就下季騎練陣容展開會議，練馬師陣容冇變動，而副練方面就有些微變化。

前騎師蘇狄雄來季擢升為沈集成馬房副練馬師，現時蘇狄雄係希斯馬房高級騎馬人，已為希斯效力3季，一向係得力助手，如今升做副練，相信希斯一樣替佢高興。蘇狄雄於2019/2020年度馬季完結後掛靴，隨即轉任希斯馬房高級策騎員，事隔4年已升做副練，真係快過坐火箭。另外，羅富全馬房副練陳志忠退休，該廄現時喺從化幫忙嘅盧百淇，將調到香港擔任副練。

兩個新倉口方面，廖康銘決定起用現任鄭俊偉馬房副練黃裕亨，擔任來季副練馬師。至於巫偉傑馬房暫時仍未公布，而由於巫偉傑已升正做練馬師，故告東尼馬房副練一職仍然懸空。

若然鄭俊偉、何良連續3季未能符合練馬師發牌準則規定，而佢哋希望爭取獲發給2023/2024年度馬季練馬師牌照而獲批的話，梁明偉將繼續擔任何廐副練，而鄭廐副練一職則暫時懸空。

練馬師方面，除咗鄭俊偉與何良暫未獲發牌照，牌委會公布兩人若連續第3季未能符合練馬師發牌準則規定，而佢哋希望爭取獲發新季牌照，將被要求陳述理由。

此外，牌委會確定沈集成符合年屆65歲後獲續牌的準則，有資格獲續牌至2024/2025年度馬季結束之後。因此，若沈集成能繼續符合馬會制定的標準，將符合資格獲續牌至2029/2030年度馬季結束時。同時，牌委會確定蔡約翰符合年屆70歲後獲續牌準則，有資格獲續牌至2024/2025年度馬季結束之後。因此，若蔡約翰能繼續符合馬會制定的標準，將符合資格獲續牌至2027/2028年度馬季結束。

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