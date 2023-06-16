潘頓連試6課閘 係咩玩法？

力追雷神170W單季最多頭馬紀錄的潘頓，剛周三晚只憑「管之友」贏馬，現時取151W，要在餘下9次賽事加緊力度才有望趕過。今期潘一哥爭勝武器中，有早早嘜實的沈廐新貴「包裝伯樂」，此匹「包裝」系馬來頭不少，出自名種「遙遠星空」，與「顯心星」、「夢想成金」等同父，外祖父亦是名駒「燈塔島」，難怪此馬周歲價高達70萬澳元，即大約375萬港元。

潘頓對第4場「包裝伯樂」重視程度甚為罕見，來港後6度試大閘全由騎者包辦，近4次放頭跑錄得全勝，最近一課於5月5日撳住大勝逾3乘，速高饒有鬥心之快馬，潘頓似乎睇得好高，各位信佢揀馬眼光，此駒今期初出即要捧場。

沈集成除了此匹「包裝伯樂」外，尚有不少實力馬配合出擊，列陣第10場三班田草1200米的「知道再勝」，前仗配周俊樂跑黏地單獨走不利內欄仍可帶到，今次回配此子隨時又有神勇表現。第9場三班泥地1200米的「閃電」，上仗排9檔兜外疊後上，只敗於一對擺前走賺形勢的「晶晶日上」及「八心八箭」，今次6檔起步，際遇有望改善，力足勝回一仗。

尚有第7場四班賽的「閃得快」，重返13度上名的田草1400米，路程必合發揮。加上季內跑得不少，仍相隔一周再跑，明顯體力仍盛，機會不可看輕。既然沈廐馬有望連場得分，今期「練馬師王」可捧沈集成！

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