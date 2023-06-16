【連勝在望】蔡神仙沙田刮烈風

雖然6月轉跑黃昏賽，但蔡約翰季尾於沙田日賽的強大火力，一直延伸至近期黃昏賽，自冠軍賽馬日至今，更加未曾斷纜，明日神仙兵團再布下強陣，當然有望力爭沙田9連勝。文：麥安潤

經過剛周三谷草夜戰，羅富全在冠軍追逐戰上，縱使追回1W，但與蔡約翰仍有8W差距，況且神仙明日返回沙田主場，季尾恃其主場威力衝冠，已經連勝8次沙田賽事，合共累積13W，當中4位建功騎師包括潘頓、巴度、賀銘年與潘明輝，悉數於明日賽事再為神仙效力，可見練者志不在小。

魅力寶駒新勝當銳

巴度今戰獲得4匹蔡廐坐騎上陣，「魅力寶駒」與「烈風」兩匹新勝馬固然銳氣可恃，「烈風」贏完泥地今回師草戰，實際本身亦以田草1400起家，神仙部署轉場出擊，絕非無的放矢。尚有上賽搏失的「張燈結綵」，返回三班或稍欠形勢，反而「翩翩君子」休後復出經上場熱身，狀態水平已有持續回升，視為突擊分子。

潘頓重點為兩匹新星效力，「精算謀略」剛戰增程初跑1400米，大熱只跑梗頸四，吸取經驗後，與上次撞閘被着令退出的「日日美麗」，承接近期勇況，如今分途誓師，可視為蔡廐數胡籌碼。

至於潘明輝再騎新勝「連連勝利」，以及賀銘年駕輕就熟之「驚喜」，密密上陣亦展現神仙衝冠決心，鬥志更加毋庸置疑。

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