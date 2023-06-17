【分秒在握】潘頓補中有謀略

今次第7場四班1400米草地，係一題很有趣的比較題，究竟上仗同場分列季殿的「馬林」及「精算謀略」，哪一駒會蝕得多一點？「馬林」上仗出爭田草1400米，孭134磅排13檔，先天條件已經相當嚇人，而跑落亦一如預期，全期走三疊之餘，亦搶口難留，結果能夠蝕盡腳跑個第3，其實已相當了不起，不過今次進一步孭135磅排14檔，若然再重蹈上仗覆轍，恐怕亦會蝕不起。

至於「精算謀略」上仗的際遇亦好不了多少，出閘後在其外側的「滿歡笑」內斜，令到「精算謀略」需要勒避，如此一收慢，就幾乎留到包尾，入到直路取位之際又諸多不順，如是者走位13 13 13 4，亦係需要備忘的一駒。

要講兩駒上仗的際遇，可以話不相伯仲，來到今次，「馬林」條件同樣不利，但「精算謀略」上仗的劣勢，很大程度係由他駒造成，今次排5檔條件不俗，排其外側的再非「滿歡笑」，估計此駒出閘後應可跟得較前，以上仗走勢睇，馬匹跑1400米絕對可應付，有過一次同程經驗再臨，潘頓補中可望。

■長風

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