強陣出擊唔係講笑 備戰馬臨時轉陣有景轟

呂健威馬房自5月份開始勢不可擋，連贏7期賽事後斷纜1次，跟住再駁纜繼續數胡，明日賽事派出10駒上陣，馬海戰術強陣出擊，點都有啲計仔，淨係睇今早備戰動態都唔簡單，精彩鏡頭此起彼落。

季尾階段，據聞內圈跑道也變得溶溶爛爛，好多練馬師都唔喜歡，怕整親馬腳，呂廐原本派往內圈踱步熱身的加課馬亦臨時轉陣，到大跑道沿欄快踱一圈，第1場「禪勝輝煌」，第2場「得力寶駒」，第3場「魅力一丁」，第4場「金鎗武士」，第5場「小鳥」，第6場「陽明天空」，第7場「黃腳鱲」，第9場「高明駿將」，第10場「可圈可点」及第11場「焦點」悉數亮相，練者在烽火台內舉鏡督操逐件睇，時而低頭沉思盤算策略，搏殺意欲濃厚。

爭勝份子以頭兩場的牌面最好，第1場「禪勝輝煌」兩戰1冠1季，新馬賽角逐大家鬥進度唔會輸蝕畀對手，埋門由希威森過檔跳兩課做足工夫而臨，狀態不斷提升，孭重磅也值得看高一線。第2場「得力寶駒」跑五班1200米泥地，評分至38分新低點，突由潘頓接手必有所求，今晨由副練騎踱全程走來身輕好火，予人觀感極隹。

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