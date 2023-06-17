【分分制勝】閹完又轉倉 「才」來自有方

剛周三谷戰尾場，「安遇」以無敵姿態輕勝，最誇張是此駒沿途走外疊無遮擋，最後800米仍以全場最快時間完成，難怪一眾對手食塵。其實，「安遇」於賽前所試的1700米谷閘，已交出今季最快時間掄元，走勢奇勁無比，再看同一組出試的「協奏曲」及「管之友」，當晚出賽亦先後取勝，可見這組快時間試閘水準極高，頗具參考價值。因此，該組後追奪亞的「博才」，當有吼實必要。

第6場三班1800米草地，「博才」來港最初由希斯訓練，結果3戰全負，名次11或12，賽績毫無睇頭。不過，上場角逐田草1800米，所負距離大幅收窄，更交出22秒74全場最快拉士，隱約可見這匹4歲愛爾蘭馬已逐漸適應水土，但上手馬房卻隨即安排閹割，可惜未知成效如何，馬主已決定改投蘇偉賢馬房。

「博才」轉換了新環境，立即密密操練，進度毫無影響，5月16日先試泥閘，雖然名次較後，但末段田泰安省騎有反應。及至6月3日改試谷閘，在「安遇」高速掄元之下，「博才」竟以勁勢撲入第2名，過終點後更能超越「安遇」，餘勢相當強，加盟賢廐後不論力度、收身均見轉好，予人印象甚佳。「博才」今仗第3度出戰田草1800米，相信路程發揮會愈來愈好，雖然一手主操的田泰安揀騎了同場最輕磅的「周遊列國」，但接手的霍宏聲更是「才」系殺手，戰意方面不用猜疑。本身在愛爾蘭曾參與分級賽，通常這類馬來港必值二、三班水平，伸算目前降至67分頗為着數，不難成功變身。

■明治朗

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