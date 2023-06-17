【練馬師王】破完總獎金紀錄 再闖頭馬新高！

上期跑馬地夜賽，一如所料「黑夜之神」方嘉柏大舉出擊，雖然明星馬「舞林密碼」以全熱門姿態建功，但可惜其他廐侶未能全面配合，連番搏失下只獲1亞1季3殿，以致小方飲恨「練馬師王」；相反從未在谷戰封王的賀賢，旗下戰駒如有神助，先後勝出「管之友」、「武千帥」及「馬爾代夫」，後駒贏完更提早派彩。

查實，賀賢上期未連中三元，總獎金數目已超越上季，創在港以來新高，至於頭馬數字方面，歷來最多是2007至08年度所獲40W，而現時賀賢則有35W在手，距離個人紀錄十分接近，尚餘9期賽事爭功，確有機會寫下新一頁。事實上，今期賀廐所派6駒全屬精銳，各具入圍本錢，再獲佳績也非奇事，「練馬師王」有權冧莊。

打頭陣的「嘉應獎昇」操足且配潘頓，擺明車馬要攞威，至於餘下同樣由潘頓策騎的「勤德威力」及「威力奔騰」，最近一仗俱跑位置，反映狀態亦到位，可望齊齊交出好成績。順帶一提，賀廐上次所獲3W，同場均由華倉埋Q，今期「馬房過關精選」亦參照這個賽果作為提供。

「練馬師王」開售賠率

1.蔡約翰 3.25倍

2.呂健威 4.75倍

3.賀 賢 3.75倍

4.方嘉柏 7.5倍

5.韋 達 15倍

6.大衛希斯 20倍

7.沈集成 22倍

8.羅富全 20倍

9.文家良 40倍

10.蘇偉賢 30倍

11.告東尼 30倍

12.姚本輝 50倍

13.伍鵬志 30倍

14.容天鵬 85倍

15.苗禮德 85倍

16.何 良 75倍

21.其他練馬師(葉楚航/丁冠豪/鄭俊偉/高伯新/黎昭昇/徐雨石) 85倍

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