【波馬同樂】九五赤兔穩位望贏

今次揀了馬少場合作推介，第8場二班1400米，「九五赤兔」上場12檔差點一放到尾，最後僅以頸位不敵惡爺「自勝者強」，表現證明絕非池中之物，今次續由希威森執韁，馬膽首選。

「九五赤兔」今季初出頭兩場均由田泰安策騎，首仗入P發揮尚可接受，但翌仗則有頭無尾，以第7名過終點。上場易配希威森，排大外檔起步照樣放得出，到終點前才被如飛殺上的「自勝者強」趕過。雖然依舊與頭馬無緣，但整體演出明顯比前度理想，今原班人馬再出，排6檔起步夠快有餘，際遇正常的話，穩位望贏。

何良馬房護級子彈不多，「縱橫天下」屬馬房王牌主力，今季跑過11次，僅一次跑第6無獎金收，3W4Q3P的戰績，準到不得了！田泰安如不想繼續流失坐騎，就要把握今次孭輕磅兼1檔之利，生生性性啦！

鐵角會加入「旗幟鬥士」，今季初出第一場係威係勢一出即勝，之後跑了3場4歲馬經典系列賽事，一場尾二、一場包尾，第5名已屬最佳成績。連輸3場後，上場回師二班賽竟臨場落飛，結果在何澤堯胯下遇上大塞車，第3熱門只跑第6。今次鞍上人換上戴文高，臨場有分頭不妨兼顧。

四重彩我會用7、9做複膽，配腳除「旗幟鬥士」外，還有上季明星馬之一的「美麗在線」、馬主近期當旺匆匆再出的「烈風」，以及何澤堯揀騎「喜旺駒」。希望能再一次帶給大家好運。

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