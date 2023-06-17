【張基焦點】幸運雄威4檔可補中

容天鵬與周俊樂這對騎練組合今季不乏佳作，騎者深得容天鵬重用，今次繼續將上次入圍的「幸運雄威」交由其操刀，值得重視。另外，「紅海福星」有班底，落到五班始終有優勢，把握季尾最後一次跑泥地機會搏殺。蔡約翰今日強陣出擊，「精算謀略」上仗搏失後今回自然求補中；「翩翩君子」剛戰復出走勢不差，今次可現真身。

第5場四班1600米草地，4歲「幸運雄威」有型有款，可惜去年8月尾接受腹絞痛手術，被迫休息一段時間才上陣，但出賽以來3戰走勢不差，剛戰加羊毛面箍增程跑一哩，抽14檔起步反應快，但夾硬留後入直路卻走入面追，結果取得季軍，今次排4檔相信可以跟守較佳位置，有權收復前失。

第3場四班1200米草地，「翩翩君子」1月中拚至流鼻血，因此休息一段時間，並於從化做工夫，剛戰復出跑此程望空無遮擋，卻取得第5名，表現合格，同時證明可以應付淋地。復課上從化操練正常，然後再返沙田又再運上從化試大閘，走勢比前銳利，漸漸回復昔日水準，配合好檔有權變身。

第2場五班1200米泥地，「紅海福星」落到五班跑強項泥地短途，備戰工夫非常積極，同場對手實力平平，起用蔡明紹有把握，機會樂觀。

第7場四班1400米草地，「精算謀略」擺明並非四班能留，剛戰跑此程起步與隔離布文的「滿歡笑」碰撞失位，形勢太差才落敗，今次再跑此程問題不大，前仗正正於變化地建功，即使天氣不穩亦毋須擔心，值得追捧。

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