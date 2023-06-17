【進階選項】紅海福星天時地利

練馬師榜冠軍之爭，蔡約翰仍然以68W領先3個華倉，由於時間無多，落後8W的羅富全似乎較具希望挑戰，不過呂健威及姚本輝已經突破50W，表現仍然亮麗。

至於打造1季8捷短途王「金鑽貴人」的文家良，雖然暫取40W，不過倉內招牌馬眾多，除前駒外，「英雄豪傑」轉攻直路賽4W，剛周三「安遇」亦閃耀谷草一哩，馬房成功將賽駒實力昇華，進幅之大及穩定性與以往大不同，當然練者年屆退休，就算延長多一季亦未知再下一季如何，有好馬在手一定用盡唔益下家可以理解。至於季內未勝的，當會把握季內剩下賽事爭功。

第2場「紅海福星」9月首戰在四班同程入Q，可惜之後7戰仍未重開勝門，今仗重返五班出賽。4月敗陣後不心急再戰，直至上月尾蔡明紹試泥閘一放而返。天氣不穩定，但賽績顯示，「紅海福星」濕慢泥及正常泥均有頭馬紀錄，4檔好位而三兩匹主要對手都靠後追，天時地利條件集於一身，交代良機。

蔡約翰剛戰無進帳，今期搶分希望落在第7場「精算謀略」身上，上仗初跑1400米熱倒梗頸四，增程、重磅只是少影響，主要敗因是出閘被「滿歡笑」一撞，原本好檔變咗近乎包尾位置，3歲仔一碰可能亦亂步韻，潘頓未入彎前已開鞭提示，但馬兒未有即時交出反應，臨近終點前才逐步追上。有過一次同程經驗，賽前濕泥閘巴度替工開氣順跟，我認為下季可上二班之馬，今次再執到5檔，只要起步無意外，居中跑再鬥後勁補中機會相當高。

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