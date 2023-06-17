【孖T孖住上】佳運發希威森啱Key

長風餐單：勤德威力路有專長

今次沙田黃昏賽跑足11場，直至9時15分方完場，由於草地以最狹窄的C+3欄作賽，因此入夜後燈光估計會影響到跑法，始終季尾時分，要太後追都係較蝕底。

第2口孖T頭關第4場，環顧參戰馬中，初出的「包裝伯樂」固然殺聲震天，而「金鎗武士」亦展示過驚人後勁，但論三甲穩健程度，始終以「佳運發」最高。此駒近兩次出爭田草1200米，無論排外檔又或者內檔都順利入Q，反映此駒要贏或許要點形勢之助，但要殺入三甲卻憑忠心準繩可以做到，希威森兩策此駒全獲獎金，反映人馬亦合拍。

第5場形勢雖然平均，但揀膽始終信「勤德威力」，此駒歷來3次出爭同程獲1冠2亞全入Q之外，今次又引得潘頓重新策騎，人馬以往合作3次獲冠亞季各一，既然路有專長兼人馬合拍，作為馬膽相當合理。

梓忠餐單：英之星評分有水位

近日天氣不穩，這個星期不停下雨，草地與泥地跑道的場地狀況難以預測，究竟跑法利放還是後上屬未知之數，最好還是臨場執生。

第5口孖T頭關，揀兩匹重心作雙膽。先揀「知道再勝」，前仗終於取得久違了勝仗，看來之前一直跑1400米是錯誤決定，既然1200米獲得甜頭，當然繼續再跑，上仗周俊樂停賽改配鍾易禮跑梗頸四，回配贏馬功臣周俊樂實力提升，變化地又有根據，三甲機會仍高。

「威力奔騰」一連兩仗上名，逐漸回復水準，今季少跑體力足，相隔兩周再來由潘頓接手，交代之心路人皆見。

尾關形勢不明朗，建議以複式互串方式下注，其中特別留意邊線馬「英之星」，評分已重返贏馬時水位，剛戰配黃智弘得第5表現不差，頭二馬「幸運遇見」及「明心知遇」均非泛泛之輩，轉跑贏馬路程目標清晰。

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