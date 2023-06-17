【三重彩地帶】蓄銳而臨再嘗「勝」果

第3場四班1200米草地，「場長勝」兩季初出都在同程獲亞，其中今季一役身旁對手是「好拍檔」、「陽明天空」、「新力高升」、「勇敢夢想」等勁旅，季內統統贏三班賽或以上，反映兩個事實，一，休出特佳；二，田草1200米能力值四班頂，4月初氣管有血後休息兩個多月，蓄銳而臨兼季尾賺體力，雙重優勢，唔揀勝途谷草一哩，憑新鮮感跑短反而恰到好處，信佢有三甲做複膽。

「陽光勇士」兩仗都入前列有一定質素，復課布文贏閘走勢亦佳，騎者停賽轉用潘頓，務求用上最佳配搭，點會唔搏？「翩翩君子」流鼻血後上場復出沿途外疊都跑近，畢竟四班兩捷屬班頂分子。「 威力飛彈」1400米能跟「赤兔猴王」串Q，實力唔懷疑，縮落1200米博賺多少級數。「好玩福星」近績欠奉，純粹貪佢有點班底，以及馬房有戰意。

八心八箭1檔反先

第9場三班1200米泥地，多駒跑過總場次651同程，「晶晶日上」4檔搶出沿欄放返，形勢夢幻，「八心八箭」11檔起步，黃智弘大力催策下焗走二疊，沿途冇乜回氣位，直路仍維持速度獲亞，評級不在「晶晶日上」之下，「八心八箭」今次轉排1檔，隨時將「晶晶日上」頂在二疊，形勢逆轉，大有機會反先。近期泥地短途上名馬多數熟口熟面，「八心八箭」及「晶晶日上」再入三甲機會甚高，雙膽不作他想。

總場次651獲季的「閃電」跑泥地算準，惟始終跑法被動，要遇跑道利追才有勝算，這類馬只宜拖不宜膽。「自強不息」初出田草1200米沿途搶口，浪費了多餘力氣，惟直路仍有兩腳，表現不差，之前泥閘曾大勝，同父馬泥績亦佳，熱身後轉跑泥地隨時嚇你一跳。「新力寶」歷來5W都在三班取得，落班復配3捷拍檔周俊樂，又響起出擊信號。「張燈結綵」季內三班同程曾上名，返回三班不落下風。■海東

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