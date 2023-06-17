【J臣研究所】黃腳鱲準到爆

近日多人討論一場球賽「主其他」派彩問題，好多人私訊小弟要求我開Live講吓呢件事。首先，弄清楚波膽注項上咩為之「主其他」呢？以國際慣例咁講，就係你開出嘅單一比數選擇以外，主隊贏任何比數嘅選項。而引發混亂嘅主因，就係好多人買咗普通「主其他」，會認為已包括任何零失球波膽，並認為「主其他（客零入球）」，係一個「進階」選項，即係難度比一般「主其他」稍難而賠率有所增加。以今次事件為例，相信大部分人都認為兩個選項均有派彩，現在導致封埋盤連波膽都冇得買，成件事都係得啖笑。

周日睇嚟都係跑變化地，第7場「精算謀略」前仗贏過軟地，上場慢閘兼走死位，當然想補中，但睇番此駒落腳真係轉慢，如果臨場唔利外疊後上，隨時位置都冇，都係避一避。馬膽揀隻今季準到爆嘅「黃腳鱲」，今季8戰未甩過前4名，同場快馬不多，此駒可以輕鬆跟守2至3位入直路，走甩即有權開齋。「烈火駿馬」上場外疊衝得勁，「寶麗生輝」一樣有步速之利，可以作配。

第8場「九五赤兔」上場初跑1600米幾乎放到，今場對手中哪匹有「自勝者強」級數？只要冇馬鬥燒便穩位望贏。「旗幟鬥士」上仗成條直路冇位，戴文高鬥志信得過。「烈風」及「勝意龍」一對泥戰好手，如果臨場跑軟爛地，當跑泥地也不輸蝕。

想睇更多雅士谷賽期精彩內容，可按下面連結：