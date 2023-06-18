【分秒在握】蔡約翰吹風用盡一時

巴度5月至今共贏出6場頭馬，其中5W係源自蔡約翰馬房，明顯騎練季尾加強合作，今次「烈風」及「魅力寶駒」都係巴度贏完再出，其中「烈風」密密出賽，看來練者欲趁勇用盡一時。

「烈風」上季出道6戰取得1W4P，踏入今季初在田草1400米取得連捷後，表現就停滯不前，以為評分遇上阻力，誰不知一輪回氣後，踏入季尾回氣再上，近4仗獲2冠2亞，而且場地涵蓋泥地及草地，因此今次縱回師田草1400米，亦絕不能看輕。

「烈風」4月尾開始納入反彈軌，先在泥地一哩入Q，只負於同主廐侶「爽快」，之後再跑同一路程迅即補中，而且更大炒對手「魅影獵飛」4個馬位，可見銳勢非同小可。搏了兩次泥地後，「烈風」前仗轉戰田草，同場對手包括「紅運帝王」及「喜旺駒」等強手，結果「烈風」表現並不失禮，早段跟守第5位之下，直路亦維持勁勢，若非廐侶「紅運帝王」表現太出色，此駒已隨時勝出了。

上仗「烈風」回師泥地，並初次出爭1800米，由於初跑同程兼孭135磅，末段有點力弱亦難怪，但馬匹可以力拒對手挑戰至最後勝出，反映鬥心的確非常強橫，今次排5檔跟前，依然有力早着先鞭。

■長風

第8場 3烈風 7九五赤兔

9縱橫天下 5喜旺駒

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