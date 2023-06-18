【戰況R1】贏咗都走唔甩！嘉應獎昇準備做公公！

計埋今日，馬季尚餘9個賽日，潘頓要打破莫雷拉單季170場頭馬紀錄雖然唔係冇可能，但最少要維持喺冇乜惡馬嘅日子都要起孖，而間中仲要有大三元、大四喜，所以場場都不容有失。

今日黃昏賽事頭場新馬賽1000米，「嘉應獎昇」上仗於閘箱撼親個頭而退出，今仗續配潘頓再戰，被捧成1.6倍全熱門，可見各路人馬均信心十足，而演出亦冇令人失望，呢匹1,226磅巨獸早段憑天生速度跟守好位，末段稍催策即輕鬆奠定勝局，喺好至黏地之下以55秒91完成賽事，質素真係唔簡單。而潘頓食頭胡之後，季內頭馬增至152場，距離追平雷神嘅紀錄尚欠18場勝利。

賽後，練馬師賀賢話「嘉應獎昇」一早喺試閘顯現能力，但唔算容易訓練，上仗初出喺閘箱嘅意外，應該令隻馬學習咗好多，依家明顯冇咁頑皮，而之後會幫隻馬做咗閹割手術，有助馬兒改善問題。提到今季仲有一場新馬賽1200米，賀賢覺得「嘉應獎昇」增程冇問題，同埋新馬賽對手來來去去都差唔多，應該會安排跑多場。

今場跑第2名為艾道拿「紅海風帆」，希威森「禪勝輝煌」跑第3，第4名為霍宏聲「快馬加鞭」。

第1場賽果：7-8-1-9

組合獨贏3揀1賽果：A1(最後賠率1.2)

二重彩賽果：7-8(最後賠率11)

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