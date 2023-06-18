【賽後報告】超班將田泰安拋下 夢巴黎第2次心律不正

是日賽後報告撮要：

第1場：進入跑道時，「超班」將騎師田泰安拋下，人馬無恙。「超班」在田泰安重新上馬後前往起步點。艾道拿（「金剛石」）覆磅時為121磅，他因返回覆磅時超磅2磅，被罰款3千元。

第2場：「得力寶駒」氣管內有很多血。

第4場：「花好月盈」右前腿不良於行。

第5場：霍宏聲（「金棵滿坻」）報告，坐騎於賽後發出異常呼吸聲。獸醫於賽後立即檢查「金棵滿坻」，並無發現任何明顯異常之處。

第6場：賽後，艾道拿（「美麗宇宙」）報告，他須消耗坐騎氣力以上前及以免坐騎走外疊，坐騎在直路上未能以勁勢衝刺，走勢平平。

第7場：見習騎師黃智弘（「喜傲龍」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於接近150米處時，他容許坐騎在尚未帶離「晉神」下向內移入，導致該駒須勒避。小組判罰見習騎師黃智弘由7月9日星期日開始停賽，直至7月17日星期一才可再次出賽。在該段期間，見習騎師黃智弘本有資格可接受兩個香港賽馬日的策騎聘約。「領航聖心」內窺鏡檢查顯示該駒的氣管內有很多痰。

第9場：賽後，陳嘉熙（「鈁糖武士」）報告，他認為坐騎不適應在全天候跑道上作賽。

第10場：戴文高（「光年八十」）因起初攜帶錯誤的馬鞍號布過磅而被小組警告。賽後，潘明輝（「夢巴黎」）報告，他擔心坐騎有點不妥，因而未有力策坐騎至終點。獸醫於賽後立即檢查「夢巴黎」，發現該駒心律不正常(第2次)。

第11場：抵達起步點後，「駿益善」失去右後蹄的蹄鐵。「駿益善」未能重新裝上該蹄鐵，小組因而著令該駒退出此賽。「駿益善」必須通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。「焦點」於入閘後煩躁不安，其後被牽出閘廂及接受獸醫檢查，獸醫認為該駒適宜出賽。賽後，霍宏聲（「好拍檔」）表示，坐騎在收停時發出異常呼吸聲。獸醫於賽後立即檢查「好拍檔」，並無發現任何明顯異常之處。

一般事項：

第4場賽後，草地跑道場地掛牌由「好至黏地」改為「好地」。競賽董事小組認為這項更改應具追溯力。因此，在正式賽果上，第4場的場地為「好地」。

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