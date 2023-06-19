【分分制勝番外篇】S1-6沃爾弗頓錦標 排內檔「表現」好

周二S1-6沃爾弗頓錦標，2005米草地，高仕登及高素德馬房雙龍出海，估計必有王者興，「長篇傳奇」由戴圖理主轡，海外方面暫時成為大熱門，去年於皇家雅士谷賽期角逐1600米大不列顛錦標，不敵「論文」而屈居亞席，之後3戰都三甲不入，慶幸今年4歲復出重新入Q，僅負「征伐之王」奪亞，表現回復水準，現已養成長力，扳至此程料可勝任。

至於同廐4歲馬「夢般表現」，剛戰也是不敵「征伐之王」，4連勝夢碎，惟值得留意是上次是休戰308日復出，而且取位較頭馬稍蝕，只鬥輸馬頸位，表現仍叫好。本身只跑4仗，尚有大把上升空間，加上一連3仗都角逐2000米左右路程，韌力方面更有保證。另外，這項表列賽沃爾弗頓錦標，往績顯示內檔馬成績較佳，雖然上屆由11檔「杜拜前景」建功，但同場2至5名「確得力」、「出身名校」、「莊嚴真相」及「名流俊男」正是抽排2至5檔；至於前屆冠軍「大航海家」排5檔起步，而2至4名馬「驍勇將軍」、「堅石」及「藍杯子」同樣排內檔，再數2020年盟主「天籟山嶺」也是排5檔，細冧巴檔位馬佔盡優勢。「夢般表現」今仗喜獲5檔之助，相對於「征伐之王」排15檔且多負3磅，大大提升反先機會，計賠率又好分過廐侶「長篇傳奇」，大有捧場價值。

■明治朗

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周二S1-6

9夢般表現

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